Voiture électrique : cette question posée à 78 000 conducteurs met le moteur thermique dans l’embarras

Chaque année, une gigantesque enquête américaine mesure le plaisir réel des conducteurs après trois mois au volant. L’édition 2026 vient de tomber et la satisfaction générale progresse plus vite que jamais depuis 2018. Le moteur thermique décroche pourtant lourdement sur le critère le plus sensible pour les automobilistes.

Tesla - Model Y Standard Grande Autonomie Propulsion
Crédits : Tesla

Chaque année, plusieurs enquêtes passent au crible le ressenti des automobilistes américains après quelques mois d’usage. Ces travaux portent moins sur la fiabilité mécanique que sur le plaisir pris au volant. Ils mesurent l’émotion ressentie à chaque trajet, un critère devenu décisif pour les constructeurs. L’infodivertissement concentre l’essentiel des reproches des propriétaires de voitures neuves. Les écrans tactiles et les commandes numériques agacent une part croissante des conducteurs. Le reste du véhicule progresse pourtant à bon rythme.

La nouvelle édition de cette enquête vient de paraître aux États-Unis. Elle mesure l’attachement émotionnel des propriétaires à leur voiture neuve, trois mois après la livraison. Les voitures électriques y devancent les versions thermiques dans presque toutes les catégories notées. Leur réputation de fragilité recule aussi sur d’autres terrains, puisque les Tesla figurent parmi les modèles les plus capables de franchir les 400 000 kilomètres. Le grand public américain se tourne de plus en plus vers cette motorisation.

Les voitures électriques offrent un plaisir de conduite jugé bien supérieur aux thermiques

L’électrique domine donc le classement 2026. Selon l’étude APEAL publiée par J.D. Power, la satisfaction moyenne des propriétaires de véhicules neufs atteint 858 sur une échelle de 1 000. Ce résultat progresse de 7 unités en un an, la plus forte hausse enregistrée depuis 2018. Il s’agit de la troisième progression annuelle consécutive relevée par cet institut américain. Les modèles à batterie devancent les versions à essence ou diesel dans presque toutes les catégories mesurées. L’avance grimpe même à 109 points sur le seul critère de la motorisation.

Les voitures électriques signent aussi le plus fort bond annuel, avec 22 points gagnés en douze mois. Le panel repose sur 78 514 propriétaires de véhicules millésime 2026, interrogés sur 37 critères après 90 jours d’usage. Les gains d’autonomie, les pompes à chaleur et la recharge simplifiée expliquent une partie du résultat. L’électrique séduit désormais des automobilistes américains ordinaires, loin des passionnés des premières années. Ce public plus exigeant aurait pu faire chuter les notes, comme cela s’était produit sur la perception des bornes publiques. Son enthousiasme ne faiblit pourtant pas.


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