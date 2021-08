Les Xiaomi 11T et 11T Pro (aussi baptisés à tord Xiaomi Mi 11T et Mi 11T Pro) seront les fers de lance du numéro 2 mondial sur le marché des smartphones pour cette fin d'année 2021. On fait le point sur toutes les infos concernant les deux nouveaux modèles de Xiaomi.

Environ six mois après le lancement sa série principale de smartphones, Xiaomi propose depuis quelques années des modèles “T”, vendus moins chers au prix de quelques concessions techniques. Mais dans l'ensemble, le rapport qualité-prix général des Mi T est plus intéressant que celui des Mi, en faisant de facto des appareils très attendus des consommateurs.

A noter que Xiaomi a annoncé l’abandon de sa marque Mi pour des soucis de clarté et de lisibilité de ses marques. Un changement qui doit être opéré dès le troisième trimestre 2021, d'après ce que nous a communiqué la marque. On peut donc s'attendre à ce que le constructeur chinois nomme ses nouveaux produits Xiaomi 11 et Xiaomi 11 Pro plutôt que Mi 11 et Mi 11 Pro.

⏰ Quand sortent les Xiaomi 11T et 11T Pro ?

Xiaomi a annoncé une conférence de présentation de produits pour le 15 septembre 2021. Il est fort probable que les Xiaomi 11T et 11T Pro en soient la tête d'affiche. Ceux-ci devraient être disponibles rapidement après leur officialisation.

Lors de l'événement, nous devrions également avoir des nouvelles de la tablette Xiaomi Pad 5, ainsi que potentiellement d'une sortie internationale du Mix 4.

💲 Quel est le prix des Xiaomi 11T et 11T Pro ?

Les tarifs des deux modèles de smartphones ont fuité à travers plusieurs revendeurs européens. Xiaomi semble avoir changé de stratégie en se dirigeant vers le segment premium, alors que les anciens Mi T étaient plus abordables financièrement. Les prix indiqués doivent encore être pris avec des pincettes avant toute communication officielle de la marque, bien sûr, surtout étant donné la hausse tarifaire constatée.

Xiaomi 11T 128 Go : 746 euros

: 746 euros Xiaomi 11T 256 Go : 778 euros

: 778 euros Xiaomi 11T Pro 128 Go : 896 euros

: 896 euros Xiaomi 11T Pro 256 Go : 929 euros

📱 Quel est le design des Xiaomi 11T et 11T Pro ?

SI beaucoup d'informations concernant la fiche technique de la série Xiaomi 11T sont connues, le design des appareils reste encore mystérieux. Peu de leaks abordent à ce sujet et nous n'avons à ce jour pas de rendu précis des deux mobiles. Ceux-ci devraient reprendre en partie l'esthétique et la conception du Mi 11. Le bloc photo à l'arrière pourrait cependant se montrer un petit plus imposant et prendre plus de place à la verticale.

Trois coloris sont attendus : Moonlight White, Meteorite Gray et Celestial Blue.

🛠 Quel écran équipe les Xiaomi 11T et 11T Pro ?

Le Xiaomi 11T, tout comme sa variante Pro, disposerait d'une dalle de technologie OLED offrant une fréquence de rafraichissement de 120 Hz. Un bond en avant par rapport à la génération précédente puisque les Mi 10T se contentaient d'un écran IPS LCD. La définition de l'affichage devrait rester en Full HD+ 1080p. La taille de la diagonale pourrait atteindre 6,8 pouces sur les deux références.

🚀 Quelles performances pour les Xiaomi 11T et 11T Pro ?

Plusieurs sources évoquent la présence d'une puce MediaTek Dimensity sur le Xiaomi 11T. Auparavant cantonné aux smartphones entrée de gamme, le fondeur taïwanais s'est bien amélioré récemment et depuis le lancement de sa gamme de SoC Dimensity. OnePlus a déjà tenté le coup avec son Nord 2, on pourrait retrouver le même Dimensity 1200 sur le Mi 11T.

Le Xiaomi 11T Pro devrait quant à lui bénéficier du SoC Snapdragon 888 de Qualcomm, la puce la plus haut de gamme du marché au premier semestre 2021, tout récemment dépassée par le Snapdragon 888+.

La quantité de mémoire vive embarquée est encore inconnue.

🔋 Quelle est l'autonomie des Xiaomi 11T et 11T Pro ?

La capacité de la batterie du Xiaomi 11T Pro serait de 5000 mAh, garantissant au smartphone une autonomie confortable malgré son grand écran 120 Hz. L'information sur l'accumulateur du Xiaomi 11T n'a pas encore fuité.

La recharge filaire atteindrait des records sur le Xiaomi 11T Pro, qui supporterait une puissance jusqu'à 120W. De quoi rapidement remonter l'énergie de cette généreuse batterie. Là encore, nous n'avons pas de données en ce qui concerne le Xiaomi 11T standard. Les deux appareils devraient également avoir droit à la recharge par induction.

📸 Les Xiaomi 11T et 11T Pro prennent-ils de bonnes photos ?

Sur la série des Xiaomi Mi 11T, la marque opte sur une configuration à trois capteurs photo. Il s'agirait d'une optique principale OmniVision OV64B de 64 MP, d'un objectif ultra grand-angle Sony IMX355 8 MP, et d'une lentille macro pour les gros plans sur le Xiaomi 11T. Le modèle Pro bénéficierait quant à lui d'un capteur principal Samsung Isocell HM2 de 108 MP. Les deux autres modules ne sont pas connus, mais on peut parier sur au moins un ultra grand-angle, accompagné pourquoi pas d'un téléobjectif.

🤖 Quelle version d'Android sur les Xiaomi 11T et 11T Pro ?

Les Xiaomi 11T et 11T Pro seront propulsés nativement par Android 11. On peut s'attendre à ce que les smartphones reçoivent au moins deux mises à jour de fonctionnalités majeures par la suite.

On ne sait par contre pas encore avec certitude sous quelle version de la surcouche maison de Xiaomi seront livrés les appareils. La dernière mise à jour de l'interface est MIUI 12.5, mais on sait qu'un update MIUI 12.5 Enhanced est dans les cartons. Celui-ci apporte quelques fonctionnalités supplémentaires au logiciel, qui permettent entre autres d'améliorer la fluidité du système et de réduire la consommation d’énergie (et donc d'augmenter l'autonomie).