Un pack Xbox Series X est en promotion à la Fnac. À l'occasion de la fin du Black Friday, la console Microsoft avec le jeu Star Wars Outlaws bénéficie d'une belle réduction de 130 euros de la part du site e-commerce français.

Pour les dernières heures du Black Friday, les consoles de salon sont à l'honneur sur les différents sites e-commerce de l'Hexagone. Après la PS5 Slim, voici un deal qui pourrait intéresser les futurs propriétaires de la Xbox Series X.

Sur le site de la Fnac, la console Microsoft proposée sous forme de pack avec le jeu Star Wars Outlaws est à 499,99 euros au lieu de 629,98 euros. Cela correspond à une remise immédiate de 130 euros de la part du marchand français.

Sortie en même temps que la Xbox Series S, la Xbox Series X est compatible avec la technologie 8K HDR. Cela permet aux gamers de jouer dans les meilleures conditions grâce à la mise à l'échelle 4320p. La console de Microsoft embarque également un espace de stockage de 1 To en SSD pour des chargements rapides et des reprises de jeux instantanées, un lecteur Blu-Ray 4K UHD et une mémoire vive de 16 Go de RAM. De son côté, la connectique de la console se compose essentiellement d'un port HDMI out, de deux ports USB-A (3.2), d'un port Ethernet, d'un port d'alimentation et d'un port de carte mémoire.

Et à propos de Star Wars Outlaws, le jeu d'Ubisoft sorti à la fin de l'été 2024 se déroule entre L’Empire Contre-Attaque et le Retour du Jedi. Les joueurs y incarnent Kay Vess, une jeune vaurienne en quête d'une vie meilleure. Ils pourront explorer plusieurs planètes de l’univers Star Wars dont Tatooine, Toshara ou encore Akiva. Plus d'informations sur notre article dédié au test de Star Wars Outlaws.