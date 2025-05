Citroën casse les prix avec une ë-C3 électrique sous la barre des 16 000 €

Citroën va encore frapper un grand coup sur le marché de la citadine électrique. Une nouvelle version de la ë-C3 s’affiche à un prix inédit. Ce modèle à batterie réduite vise clairement les petits trajets… et les petits budgets.

La bataille des prix dans l’électrique continue, et Citroën entend bien garder une longueur d’avance. Avec plus de 135 000 unités écoulées en Europe, la ë-C3 a déjà conquis un large public grâce à son format compact, son autonomie correcte et surtout un tarif agressif. Pour aller encore plus loin, la marque française lance une version allégée de sa citadine électrique, avec un objectif clair : proposer un véhicule neuf à moins de 20 000 €, et même à 15 990 € après bonus. De quoi séduire ceux qui hésitent encore à passer à l’électrique.

Pour atteindre ce prix plancher, Citroën a logiquement revu certaines caractéristiques techniques à la baisse. Cette nouvelle version de la ë-C3 embarque une batterie LFP de 30 kWh au lieu des 44 kWh habituels. L’autonomie passe donc de 320 km à 200 km en cycle mixte WLTP. Elle conserve toutefois des performances adaptées à un usage urbain, avec un moteur de 82 chevaux contre 113 ch pour la version standard. La recharge rapide en courant continu est aussi limitée à 30 kW, et proposée uniquement en option. Mais ces concessions techniques sont compensées par un positionnement tarifaire agressif.

La Citroën ë-C3 passe sous les 16 000 € avec bonus et prime

Affichée à 19 990 € hors aides, cette version ultra-accessible devient encore plus compétitive une fois les aides déduites. Grâce au bonus écologique de 4 000 € (pour les ménages éligibles) et à la nouvelle prime CEE de 353 €, la facture descend à 15 637 €. C’est moins que la Dacia Spring, vendue à partir de 16 900 € sans bonus. Malgré une autonomie inférieure (200 km contre 225 km), la ë-C3 se veut plus polyvalente, mieux équipée et plus spacieuse. Face à la Renault 5 ou à la Leapmotor T03, son prix devient un véritable argument.

Produite à bas coût en Serbie et Slovaquie sur la plateforme “Smart Car”, cette ë-C3 d’entrée de gamme est un pur produit de stratégie industrielle. Citroën vise clairement les trajets quotidiens et les conducteurs urbains. Cette version reprend les bases de la C3 vendue en Inde et en Amérique du Sud, adaptée aux besoins européens. Les commandes seront ouvertes dans les prochaines semaines. À ce tarif, la petite française pourrait bien signer un nouveau carton commercial et consolider sa place face aux modèles low-cost électriques.