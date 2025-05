Switch 2 : allez-vous pouvoir personnaliser vos Joy-Con ?

Il pourrait être possible de changer les bandes sur les côtés des Joy-Con de la Switch 2 pour leur octroyer un peu plus de couleur.

Nintendo a révélé sa Switch 2, mais alors que la console sort dans un mois (le 5 juin 2025), elle conserve encore de nombreux secrets. L'un de ceux-ci pourrait être la personnalisation des Joy-Con. Les contrôleurs de base sont presque entièrement noirs dans leur version d'origine (vous pouvez consulter les photos de notre prise en main de la Switch 2 ici), mais il pourrait être possible de les remplacer pour amener plus de couleur.

Un vendeur sur AliExpress a déjà mis en ligne une page produit pour des “bandes décoratives de remplacement pour manettes gauche et droite Nintendo Switch 2”. Elles permettent de transformer les tranches latérales des Joy-Con du noir au bleu et rouge. Deux options sont disponibles : l'une avec bande bleue à gauche et bande rouge à droite, l'autre avec bande rouge à gauche et bande bleue à droite.

Changer la couleur des Joy-Con de la Switch 2

La deuxième configuration peut paraître étrange, car le Joy-Con gauche est bleu au niveau du joystick et de l'attache à l'écran, tandis que celui de droite est rouge. Mélanger les couleurs pourrait donner un certain aspect esthétique qui plaît à certains joueurs, mais aussi apporter de la confusion, surtout que chaque Joy-Con est associé à une couleur dans le système de la Switch, et qu'un Joy-Con peut parfois être désigné par sa couleur plutôt que par “gauche” ou “droit”.

Pour les constructeurs, permettre aux joueurs de personnaliser leur console peut permettre de renforcer l'engagement envers la marque et de dégager plus de revenus en accessoires. Sony s'y est déjà essayé avec les plaques de la PS5, interchangeables et disponibles dans plusieurs coloris. Elles avaient d'abord été commercialisées par des tiers, avant que le groupe nippon ne reprenne la main et ne vende ses propres produits.

Pour l'instant, une telle possibilité n'a pas été confirmée par Nintendo. On attend donc de voir ce qu'il en sera vraiment. Le produit repéré sur AliExpress inclut deux bandes décoratives, un outil pour retirer plus facilement les bandes d'origine et un gel de fixation.