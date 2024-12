L'édition 2024 du Black Friday touche à sa fin et il est encore possible de faire de bonnes affaires ! Chez Rakuten, depuis la boutique française Boulanger, la manette Xbox Series passe sous les 40 euros grâce à une réduction de près de 35 %.

Après le deal sur la DualSense PS5, c'est au tour de la manette Xbox Series d'être victime d'une chute de prix pour les dernières heures du Black Friday. Dans le cadre du Cyber Monday, l'accessoire de la console Microsoft proposé dans son coloris Carbon Black est à 39,99 euros au lieu de 59 euros sur le site Rakuten, via le vendeur officiel Boulanger.

Pour information, Rakuten permet d'avoir 10 euros de remise pour toute commande supérieure à 59 euros, grâce au coupon CYBER10. Si vous voulez un lot de deux manettes, l'ensemble reviendra alors à 69,98 euros et vous obtiendrez 350 Rakuten Points pour un prochain achat.

Du côté ses points forts, la manette Microsoft compatible avec la Xbox Series X et la Xbox Series S embarque essentiellement la technologie sans fil Bluetooth et une prise casque de 3,5 mm. L'accessoire est également doté d'une croix multidirectionnelle pour une prise en main précise, d'une surface antidérapante sur les gâchettes et l’arrière de la manette et d'un bouton de partage dédié. Aussi, il est possible de jouer et de basculer rapidement entre appareils, notamment entre les consoles Xbox Series X et S, Xbox One, les PC fonctionnant sous Windows et les appareils tournant sous Android.