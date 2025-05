Ce jeu historique de la Xbox arrive sur PlayStation

Gears of War Reloaded, version remasterisée du Gears of War sorti il y a presque 20 ans, arrive cet été sur PC, Xbox et… PS5.

Xbox annonce la sortie à venir de Gears of War Reloaded, remaster du tout premier jeu de la licence, qui date de 2006. Le jeu sera disponible le 26 août 2025 sur Xbox Series X|S, PC Xbox, Xbox Cloud Gaming, PlayStation 5 et Steam. Oui, vous avez bien lu : Gears of War, sans doute l'une des plus grandes vitrines de la marque Xbox avec Halo et Forza, débarque sur PlayStation.

Cette nouvelle version est entièrement remasterisée en 4K et prend en charge un framerate jusqu’à 120 images par seconde. Elle est aussi compatible cross-play et cross-progression, une très bonne nouvelle pour un jeu taillé pour la coopération avec d'autres joueurs. Un compte Microsoft n'est pas obligatoire dans la plupart des cas, mais est nécessaire pour activer la progression partagée et pour obtenir la possibilité d’envoyer des invitations et de jouer avec des amis d'un autre écosystème (un joueur Xbox et un autre PlayStation ou un joueur Xbox et un joueur Steam par exemple).

Gears of War Reloaded intègre l’intégralité du contenu de Gears of War Ultimate Edition et de tous les DLC sortis à ce jour, dont un acte bonus pour la campagne, l’ensemble des cartes et modes multijoueur, ainsi qu'une large sélection de personnages et d’éléments cosmétiques à débloquer en jeu (sans microtransactions).

Voici toutes les promesses techniques de ce remaster, développé par le studio The Coalition, en collaboration avec Sumo Interactive et Disbelief :

Qualité 4K

60 FPS pendant la campagne

120 FPS en Multijoueur

Plage dynamique élevée (HDR)

Dolby Vision et Dolby Atmos 7.1.4

Audio spatial 3D 7.1.4

Fréquence de rafraîchissement variable (VRR)

Assets 4K et textures remasterisées

Effets visuels améliorés (post-traitement)

Ombres et reflets améliorés

Super résolution avec anti-aliasing amélioré

Aucun écran de chargement pendant la campagne

Le titre sera offert gratuitement aux joueurs Xbox qui possèdent déjà la version numérique de Gears of War Ultimate Edition, est-il précisé, mais il n'est plus possible de l'acheter maintenant pour recevoir Gears of War Reloaded dans quelques mois. Il sera aussi inclus dès le jour de sa sortie dans le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass.