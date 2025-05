Tesla casse les prix de la nouvelle Model Y, le nouveau tarif est particulièrement tentant en LOA

Tesla vient de lancer une nouvelle offre de financement pour la nouvelle Model Y – avec un tarif en LOA particulièrement intéressant. Le véhicule voit son tarif descendre sous les 400 euros par mois. Qu'il faut toutefois nuancer par un premier loyer assez salé.

Le constructeur automobile Tesla a, à n'en point douter, connu de meilleurs jours. Il n'en reste pas moins que la firme continue de proposer des voitures électriques qui restent malgré tout solidement arrimées au classement des meilleures ventes en France comme en Europe. La firme vient ainsi de rafraichir la gamme de véhicules au coeur de l'histoire de la marque.

Dont de nouveaux Model Y revisités sur le versant du design, de l'autonomie, et des fonctionnalités. Le modèle voit en effet sa carrosserie modifiée pour augmenter son efficacité aérodynamique ce qui par ricochet débouche sur plus d'autonomie. Il y a aussi désormais du verre acoustique qui permet de rendre l'habitacle nettement plus silencieux – de concert avec des matériaux insonorisants.

Acheter une Model Y en LOA devient très intéressant

On trouve également désormais un écran pour les passagers arrière. Tout cela avec toujours un accès au réseau de Superchargeurs, des mises à jour régulières, et un haut niveau de sécurité. Mais c'est surtout une annonce de la marque qui risque de convaincre les clients d'opter pour ce véhicule. La firme produit en effet cette nouvelle Model Y en Europe dans son usine en banlieue de Berlin ce qui lui donne droit aux subventions disponibles en France pour acheter une voiture électrique

Tout cela permet désormais à Tesla de proposer un tarif particulièrement intéressant pour la Model Y en LOA. La marque propose un loyer de seulement 349 € par mois sur la variante de base, soit 36 paiements de 349 €. Il y a quand même deux contraintes significatives. D'abord, il faut accepter, pour ce tarif, une limite de 10 000 km par an. Surtout c'est le tarif du premier loyer majoré qui peut faire réfléchir beaucoup de clients.

La marque demande en effet un premier paiement de 8 280 € avant de passer sur le nouveau tarif de 349 € par mois. Un tarif qui reste globalement compétitif, mais qui place également la proposition dans un environnement dans lequel la concurrence s'avère de plus en plus rude.