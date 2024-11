La PS5 Slim est à prix sacrifié pour le Black Friday : la console n’a jamais été aussi abordable !

Vous attendez une belle promotion pour acheter la PS5 Slim à prix réduit ? N’attendez plus ! Pour le Black Friday, vous trouverez la console à 464 € au lieu de 549,99 €. C’est une offre de Carrefour et ça se passe sur Rakuten ! N’attendez pas pour en profiter, après le Black Friday, ça sera top tard.

Le jour tant attendu des amateurs de bons plans est enfin là ! Le Black Friday est lancé. Durant cette courte période, vous trouverez de nombreux produits high-tech à prix défiant toute concurrence. La PS5 Slim vous fait de l’oeil ? Ce bon plan devrait vous plaire.

Carrefour propose actuellement l’édition standard de la PlayStation 5 Slim avec le pack Fortnite Cobalt Star à 474 € au lieu de 549,99 €. Et avec le code CLUBR10, vous avez 10 € de réduction supplémentaire pour arriver à seulement 464 € ! La livraison est gratuite et rapide.

Belle chute de prix sur la PS5 Slim pour le Black Friday

Lancée il y a tout juste un an, la version Slim de la console de Sony est actuellement en promotion pour le Black Friday. C’est le bon moment pour craquer avant les fêtes de fin d’année.

Comme son nom l’indique, ce modèle est plus compact avec des dimensions qui passent de 390 x 104 x 260 mm à 358 x 96 x 216 mm. Elle est également plus légère que la version précédente puisqu’elle ne pèse plus que 3,2 kg contre 4,5 kg.

Outre le changement de look, la PS5 Slim voit la capacité de son SSD interne augmenter. Vous disposez ainsi d’un espace de stockage confortable de 1 To. Sous le capot, on retrouve le puissant processeur AMD Ryzen de 3e génération, avec un chipset graphique AMD RDNA 2 Custom et une mémoire vive de 16 Go GDDR6.

Enfin, au niveau de la connectivité et des connectiques, la console de salon embarque deux ports USB Type-A, un port USB Type-C, un port Ethernet, le Wifi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax et la technologie sans fil Bluetooth 5.1.

La version en promotion est la version standard avec le lecteur de disques. Vous bénéficiez aussi du pack Fortnite Cobalt Star qui vous donne accès à 8 objets cosmétiques en jeu (d'une valeur d'environ 5 000 V-Bucks) ainsi que 1 000 V-Bucks à utiliser dans Fortnite. À 464 € avec le code CLUBR10, la console ne devrait pas rester longtemps en stock !