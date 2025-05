Vous ne devinerez jamais quel moteur de recherche menace Google en ce moment

Après plus d'une décennie de domination sans partage, Google Search, l'activité de moteur de recherche de Google, est en train de voir ses parts de marché reculer. Un concurrent, en particulier en profite. Et c'est pourtant un outsider jusqu'ici plutôt mal aimé des utilisateurs.

Qui l'eût cru ? Après des décennie de “paix”, la guerre des moteurs de recherche semble en passe de reprendre. Avec déjà la très forte progression d'un concurrent assez inattendu de Google. Et si vous pensiez que c'est DuckDuckGo et autres Yahoo, on vous arrête de suite. Car c'est en réalité l'un des acteurs les plus décriés du secteur qui reprend en ce moment des couleurs.

Avec un sursaut à 12% des recherches mondiales, Bing représente désormais pas moins de 1/8e des requêtes des internautes. Certes, la progression de Microsoft, en la matière, est assez lente. Nos confrères de Windows Latest notent en effet que Bing a progressé de 6% au chiffre actuel en 5 années. Un peu laborieux, dirons certaines mauvaises langues, pour une entreprise qui détient plus de 90% du marché des systèmes d'exploitation sur PC.

Bing connaît une progression fulgurante face à Google

Or, c'est sans doute cet aspect, de concert avec d'autres avantages plus objectifs qui sont en train de jouer. Et pourraient même transformer l'essai au point de réellement faire trembler la domination de Google. D'abord, il y a le matraquage de Microsoft qui affiche un message dès que l'on essaie de télécharger Chrome depuis Windows via le navigateur Edge par défaut. Un message qui continue de ne pas être très suivi par l'écrasante majorité des utilisateurs.

Mais qui semble avoir un impact croissant auprès d'une petite proportion d'utilisateurs. Mais le plus intéressant est sans doute ailleurs. En analysant de plus près l'historique de la progression relevée par nos confrères, on remarque que l'un des sursauts les plus significatifs, de 8% à 11%, a eu lieu en 2024 – alors que Google déployait une nouvelle présentation des résultats “AI Overview” dans certains marchés.

Plus largement, à l'aune de l'IA, et d'améliorations dans la présentation des résultats de recherche, ce que propose Bing après une requête pourrait être effectivement perçu comme meilleur que Google par une partie des utilisateurs. Reste à savoir si ces changements dans les parts de marché vont se poursuivre, ou si cela est purement conjoncturel et temporaire. Dans tous les cas, cela prouve, si cela était encore nécessaire, que la domination de Google n'est probablement une fatalité indépassable.