Les manettes Xbox Series et PS5 DualSense sont à prix bradé pour le Black Friday

Avis aux possesseurs d'une Xbox Series ou d'une PS5 ! Si vous voulez vous offrir une deuxième manette sans fil pour votre console de jeu, sachez que vous pouvez profiter du Black Friday pour en avoir une sous les 50 euros.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA MANETTE XBOX SERIES

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA MANETTE PS5 DUALSENSE

Pour l'édition 2024 de la période du Black Friday, les sites marchands français Leclerc et Cdiscount ont pris la décision de brader les manettes Xbox Series et PS5 DualSense. À l'occasion de l'événement commercial de fin d'année, les accessoires des consoles Microsoft et Sony proposés dans un coloris blanc sont respectivement vendus au prix de 41,90 euros (au lieu de 59,99 euros) et au tarif de 49,99 euros (au lieu de 69 euros).

Compatible avec les consoles Xbox Series X et Xbox Series S, la manette Xbox Series est équipée de la technologie sans fil Bluetooth et d'une prise casque de 3,5 mm. L'accessoire est aussi doté d'une croix multidirectionnelle pour une prise en main précise, d'une surface antidérapante sur les gâchettes, ainsi que d'un bouton de partage dédié.

Il est également possible de jouer et de basculer rapidement entre appareils, notamment entre les consoles Xbox Series X et S, Xbox One, les PC tournant sous Windows et les appareils fonctionnant sous le système Android.

Quant à la DualSense, la manette pour PS5 dispose d'un microphone, d'une sortie casque, d'un haut-parleur, de la détection de mouvement 6 axes, d'un port USB-C et du retour haptique. Les gamers profiteront la technologie Create pour la production et du partage du contenu vidéoludique avec les autres joueurs, des gâchettes adaptatives pour une expérience immersive et d'une batterie rechargeable intégrée.