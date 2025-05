Clap de fin pour la célèbre application de messagerie Skype. C'est ce mois-ci que Microsoft a décidé de couper son accès à l'ensemble de ses utilisateurs. Mais pas de panique, il est encore possible récupérer ses discussions et ses contacts, voire les transférer vers une application.

Ça y est : c'en est fini de Skype. L'application de messagerie rachetée par Microsoft en 2011 vit actuellement ses derniers instants. Lorsqu'on lance le logiciel sous Windows s'affiche un message d'alerte, lequel explique qu'à compter de mai 2025 Skype ne sera plus disponible. Néanmoins, il est encore possible d'utiliser l'application, le temps de consulter ses anciens messages ou d'en envoyer un petit dernier à ses contacts, comme au “bon vieux temps”.

Mais ce n'est plus qu'une question de jours et d'ici la fin du mois, tout sera réellement terminé pour Skype. Est-ce à dire que toutes vos conversations et la liste de vos contacts sont amenées à disparaître ? Pas tout à fait. En réalité, Microsoft conserve sur ses serveurs toutes vos discussions, la liste de vos contacts, ainsi que les fichiers que vous avez partagés avec vos amis, et inversement, les fichiers qu'ils ont partagé avec vous.

Deux solutions s'offrent à vous pour tout récupérer, voici comment vous y prendre.

Si vous désirez récupérer vos contacts et discussions Skype, Microsoft a tout prévu. Et c'était couru d'avance, le plus simple reste de migrer vers l'autre logiciel de messagerie instantanée également édité par Microsoft : Teams. Voici comment procéder :

Lancez l'application Skype et au besoin, connectez-vous à votre compte (au cas où vous n'auriez pas utilisé le logiciel depuis un certain temps). Dès l'ouverture de Skype, le logiciel vous demande si vous souhaitez basculer vers Teams. Vous n'avez pas grand-chose à faire, aucune installation supplémentaire n'est requise puisque Teams est préinstallé sous Windows 10 et Windows 11. À l'ouverture de Teams, cliquez simplement sur Continuer. Instantanément, vous devriez avoir récupéré tous vos contacts et toutes vos discussions provenant de Skype. Si vous n'avez cliqué sur la bonne option à l'étape 2, rien n'est perdu. Vous pouvez encore migrer de Skype vers Teams. Lorsque vous ouvrez Skype, un bandeau apparaît tout en haut et indique qu'à compter de mai, Skype ne sera plus disponible. Il vous suffit de presser le bouton Commencer à utiliser Microsoft Teams et de revenir à l'étape 3.