Boulanger lance les offres ultimes du Black Friday : il sera bientôt trop tard pour en profiter !
Pour les derniers jours du Black Friday, Boulanger envoie du lourd. La boutique en ligne propose des baisses de prix importantes sur de nombreux produits, mais bientôt il sera trop tard pour en profiter. Voici les offres ultimes à saisir de toute urgence.
Boulanger va bientôt clôturer ses promotions du Black Friday. Ce week-end marque la dernière ligne droite de l'opération qui a débuté dès le début du mois de novembre. C'est le moment plus que jamais faire de belles économies sur vos achats de fin d'année.
Comme d'habitude, nous avons parcouru l'ensemble des promotions sur les produits high-tech. Découvrez ici notre sélection des meilleures offres du Black Friday chez Boulanger.
Consoles et jeux
- Console PS5 Slim digitale à 349 € au lieu de 449 €
- Console PS5 Slim standard à 449 € au lieu de 549 €
- Manette Dualsense PS5 à 54 € au lieu de 74,99 €
- Manette Xbox Series à 39 € au lieu de 59 €
Black Friday Boulanger : les meilleures offres sur les smartphones et tablettes
- Redmi Note 14 256 Go à 169 € au lieu de 249 €
- Tablette Samsung Galaxy Tab A9+ 128 Go à 189 € au lieu de 269 €
- Tablette Lenovo K11 Plus avec stylet à 199 € au lieu de 319 €
- Pack HONOR Pack 400 Lite 256 Go + écouteurs Buds Choice X7i à 199 € au lieu de 299 €
- Pack Galaxy A26 + montre connectée Watch Fit 3 à 219 € au lieu de 289 €
- Pack Nothing Phone 3 avec montre connectée CMF Watch 3 Pro + coque à 599 € au lieu de 949 €
- Galaxy S25 FE à 599 € au lieu de 749 €
- Google Pixel 10 à 599 € au lieu de 999 € (dont 100 € de bonus reprise)
- Pack Pixel 10 Pro avec chargeur sans fil + chargeur filaire 67W à 899 € au lieu de 1249 € (dont 100 € de bonus reprise)
- Pack Xiaomi 15T Pro + écouteurs Redmi Buds 6 Active + bracelet Band 9 à 649 € au lieu de 999 € (100 € de bonus reprise)
- Galaxy S25+ à 749 € au lieu de 1 169 €
- Des iPhone reconditionnés à prix cassé
Informatique
- Clavier Logitech MX Key S à 69,99 €
- Casque de réalité virtuelle META Quest 3S à 249 € au lieu de 329 €
- Ecran gamer Samsung Odyssey G5 27 pouces, OLED, 1440p à 389 € au lieu de 649 €
- PC portable HP 15 (Ryzen 5 7520U, 16/512 Go) à 469 € au lieu de 699 €
- Galaxy Book 4 avec Core i5 1335U, 16/256 Go à 499 € au lieu de 599 €
- Lenovo Ideapad Slim 3 avec Core i7, 16/512 Go à 599 € au lieu de 899 €
- MacBook Air M2 à 799 € au lieu de 1 199 €
- Galaxy Book 5 360 Copilot+, Core Ultra 7 256V + 16/512 Go à 999 € au lieu de 1799 €
- Lenovo IdeaPad Slim 5 (Ryzen AI 7 350, 32Go RAM, 512 Go SSD) à 749 € au lieu de 999 €
- PC portable gamer Lenovo LOQ 15IRX10 (Core i7, RTX 5070, 16/512 Go) à 1 299 € au lieu de 1 599 €
Audio et TV
- Casque gamer HYPERX Cloud Alpha à 49 € au lieu de 99 €
- Écouteurs Samsung Galaxy Buds 3 FE à 99 € au lieu de 149 €
- Enceinte Bluetooth JBL Charge Essential 2 à 99 € au lieu de 159 €
- Casque JBL Live 775 avec réduction de bruit à 99 € au lieu de 179 €
- Écouteurs sans fil JBL Live Pro 2 à 99 € au lieu de 149 €
- Enceinte Bluetooth MARSHALL Emberton III à 129 € au lieu de 179 €
- Casque Sony WH-100XM4 à 199 € au lieu de 269 €
- Ecouteurs WF-1000 XM5 à 199 € au lieu de 249 €
- Casque Bose Quietcomfort Ultra à 299 € au lieu de 399 €
- Enceinte JBL Xtreme 3 à 199 € au lieu de 349 €
- Enceinte JBL Boombox 3 à 379 € au lieu de 549 €
- Barre de son SAMSUNG HW-B760F à 229 € au lieu de 349 €
- TV Mini Led LG QNED86A de 65 pouces (2025) à 749 € au lieu de 899 €
- TV Samsung Mini LED Neo QLED QN77F de 65 pouces à 799 € au lieu de 1 199 €
- TV OLED Samsung S92FA de 55 pouces à 999 € au lieu de 1399 €
- TV Samsung The Frame Pro 65 pouces à 1 399 € au lieu de 1 999 €
Black Friday : les meilleures offres sur les objets connectées chez Boulanger
- Pack de deux ampoules PHILIPS HUE W&C avec pont + interrupteur + prise connectée à 89 € au lieu de 199 €
- Montre connectée HUAWEI Watch Fit 4 à 119 € au lieu de 149 €
- Huawei Watch GT5 à 159 € au lieu de 199 €
- Apple Watch SE à 179 €
- Montre connectée Sport Garmin Vivoactive 5 à 189 € au lieu de 229 €
- Aspirateur balai Dyson V8 Advanced à 249 € au lieu de 399 €
- Aspirateur laveur TINECO S7 Stretch à 349 € au lieu de 649 €
- Trottinette électrique SEGWAY F3E à 499 € au lieu de 599 €
Voir plus d'offres du Black Friday 2025 sur Boulanger
Galaxy S25 FE à 599 € au lieu de 749 €
Lancé en septembre 2025, le Galaxy S25 FE s'affiche à son prix le plus bas depuis sa sortie, grâce au Black Friday Boulanger qui le fait chuter à seulement 599 € au lieu de 749 €. Cela correspond à une réduction de 20%, soit une économie de 150 €.
Le Galaxy S25 FE est un smartphone haut de gamme proposé à un prix plus accessible que les modèles de la gamme S25 Series classique. À 599 €, il offre ainsi un excellent rapport qualité-prix, avec l'expérience Samsung à la clé.
Google Pixel 9a + JBL Go 3 à 329 € au lieu de 599 € (terminé)
Boulanger propose un pack incluant le Pixel 9a et le JBL Go 3 à prix réduit pour le Black Friday. Les deux produits combinés coûtent normalement 599,99 €, mais l'ensemble est affiché en ce moment à 429,99 € pour le Black Friday. Et en plus, Boulanger vous offre 100 € de bonus reprise si vous avez un ancien appareil à faire racheter.
C'est un bonus de 100 € garanti qui s'ajoute à la valeur de reprise de votre appareil. La réduction s'applique immédiatement au panier. Le pack vous revient au final à 329,99 €, voire moins, en fonction du montant estimé du rachat.
JBL Charge Essential 2 à 99 € au lieu de 159 €
Si vous recherchez une enceinte Bluetooth portable à bon prix pendant le Black Friday, le JBL Charge Essential 2 est une offre à ne pas manquer. L'excellente enceinte passe à moins de 100 € chez Boulanger. Elle est en effet affichée à 99 € au lieu de 159,99 €, ce qui correspond à une réduction de près de 40%. Vous réalisez une économie de 50 €.
Tablette Lenovo K11 Plus avec stylet à 199 € au lieu de 319 €
La Lenovo K11 Plus est une tablette pas cher disposant d'un stylet bien pratique. Son prix passe sous les 200 € à l'occasion du Black Friday. Boulanger la propose en effet à 199,99 € au lieu de 319,99 €. Elle fait ainsi l'objet d'une réduction de 38%, soit 120 € d'économie à réaliser. C'est une offre à ne pas rater si vous recherchez une tablette abordable, avec de belles qualités.
Pack de démarrage PHILIPS HUE à 89 € au lieu de 199 €
Ce kit de démarrage Philips Hue comprend deux ampoules W&C, avec un pont de connexion, un interrupteur, ainsi qu'une prise connectée. L'ensemble profite d'une réduction de 55% sur le site de Boulanger. Le pack passe ainsi à 89,99 € au lieu de 199,99 € en temps normal.
Montre connectée HUAWEI Watch Fit 4 à 119 € au lieu de 149 €
Lancé cette année, la montre connectée Huawei Watch Fit 4 profite elle aussi d'une baisse de prix intéressante sur le site de Boulanger. Grâce au Black Friday, elle est proposée à 119 € au lieu de 149 €, ce qui correspond à une réduction de 20%. Si vous avez cette montre dans votre collimateur, c'est l'occasion de foncer.
PC portable gamer Lenovo LOQ 15IRX10 à 1299 € au lieu de 1599 €
Cette version du Lenovo LOQ 15IRX10 est équipée d'une carte graphique RTX 5070 avec un TGP de 115W. Elle est accompagnée du processeur Intel Core i7 13650HX ainsi que de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. C'est donc un combo très performant si vous recherchez un PC portable gamer solide. Boulanger le propose en ce moment à 12199 € au lieu de 1 599 €.
TV Mini Led LG QNED86A de 65 pouces (2025) à 749 € au lieu de 899 €
On termine notre sélection avec un bon plan TV qui ravira ceux qui cherchent un téléviseur abordable pour le Black Friday. Il s'agit d'un modèle QNED Mini LED de chez LG : la référence 86A de 65 pouces qui voit son prix passer de 899 € à 749 €, soit une réduction de 150 €. Les membres Club/Club+ et Infinity profitent d'une réduction supplémentaire de 100 €, ce qui baisse davantage le prix à 649 €.
Voilà pour notre sélection des meilleures offres du Black Friday sur les produits high-tech chez Boulanger. Cet article sera mis à jour régulièrement durant cette phase ultime de la grande période promotionnelle.
