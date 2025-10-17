TCL C89K : l’excellente TV QD-Mini LED est à prix cassé, seulement ce week-end !

Darty propose une réduction exceptionnelle sur l’une des meilleures TV TCL de 2025. Le modèle C89K fait l’objet d’une double remise, mais l’offre est disponible pour une durée limitée.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Si vous recherchez une excellente TV à moins de 1000 €, le TCL C89K de 2025 est l’une des meilleures options du moment. Modèle polyvalent, il s’appuie sur un rétroéclairage QD-Mini LED, offrant un contraste qui rivalise avec l’OLED, ainsi qu’une luminosité supérieure.

Actuellement, la version de 55 pouces est quasiment sous la barre des 600 € chez Darty grâce à une double réduction. Quant à la version de 65 pouces, elle bénéficie d’une remise de plus de 400 € par rapport à son prix initial.

TV TCL C89K 2025 : prix en baisse chez Darty jusqu’au 20 octobre

On commence par la version de 55 pouces. Elle est affichée à 799 € au lieu de 849 €. Mais sachant que ce modèle avait été lancé à 999 € il y a quelques mois, la réduction de base est plutôt de 200 €.

Darty propose en plus une remise de 10% au panier, du 17 au 20 octobre 2025. Au final, le TCL C89K de 55 pouces revient à 719,99 €.

Si vous préférez la version de 65 pouces, elle est affichée à 1 199 € au lieu de 1 499 €. Avec la réduction de 10% au panier, il vous reviendra à 1 079 €. C’est un très bon prix pour ce modèle sachant que ses performances sont nettement supérieures à celles de la version de 55 pouces : deux fois plus de zones de local dimming et une meilleure luminosité (jusqu’à 4500 nits).

Pour le reste, le TCL C89K est compatible HDR10+ et Dolby Vision. La partie audio s’appuie sur un système Bang & Olufsen en 4.2.2 pour la version de 65 pouces, avec une puissance totale de sortie de 90W.

Enfin, cette TV est polyvalente et s’adresse aussi aux gamers : VRR, ALLM et 2 ports HDMI 2.1 sur quatre sont notamment de la partie. Le taux de rafraichissement quant à lui monte jusqu’à 144 Hz. Notez pour finir que le TCL C89K tourne sous Google TV.