Black Friday Samsung : le prix de la TV 4K Neo QLED 65″ QN85A est en chute libre

Pour le Black Friday, la TV 4K Samsung Neo QLED 65″ QE65QN85A voit son prix chuter vertigineusement. Alors qu'elle est habituellement vendue 1 799 €, il est possible de l'acheter pour quasiment 500 euros de moins. On vous explique comment.

Dans le cadre du Black Friday Fnac Darty, les deux enseignes propose une réduction de 15% sur le prix de la TV 4K Samsung Neo QLED 65″ (164cm) QE65QN85A. Elle tombe dans un premier temps de 1 799 € à 1 529,15 € soit 270 euros de réduction. Un excellent tarif pour ce modèle 2021 haut de gamme. Ensuite, il est possible de l'avoir pour 200 euros moins chère pour arriver à un prix hallucinant de 1 329,15 €.

Comment ? En profitant d'une ODR de la part de Samsung valable jusqu'au 11 janvier 2022 inclus. Pour recevoir en différé les 200 euros, vous devez une fois votre achat effectué, suivre les instructions présentes dans les conditions générales de l'offre. A titre d'information, la Neo QLED QE65QN85A de Samsung était à sa sortie proposée au prix de 2 499 €. Une sacré baisse de prix donc pour cette édition 2021 du Black Friday.

Samsung Neo QLED QN85A, le top pour le gaming et le cinéma à la maison

Venons-en à présent aux caractéristiques de cette TV 4K Samsung Neo QLED. Elle arbore une dalle 100 Hz de 65 pouces, soit 164 cm. Un élément à prendre en compte si vous avez peu d'espace dans votre habitat. Cette dernière se prête idéalement pour le jeu 4K à 120 images par seconde sur les consoles nouvelle génération telles que la PS5 de Sony ou la Xbox Series X de Microsoft grâce à la présence de son port HDMI 2.1 présent sur les quatre dont elle dispose en plus des deux ports USB et de la sortie audio numérique optique.

Pour la partie sonore justement, Samsung à mis les bouchées doubles et ce modèle compte quelques six haut-parleurs répartis tout autour de l'écran, développant une puissance totale de 60 watts avec, cerise sur le gâteau, un subwoofer intégré. Pas besoin donc d'investir dans une barre de son TV.

Enfin, on retrouve le système Tyzen OS, propre à Samsung qui propose une interface conviviale et permet de profiter des applications et plateformes de streaming vidéo devenus indispensables sur une TV en 2021 telle que YouTube, Disney+, Netflix, Prime Video… Pour finir, elle est contrôlable par la voix grâce à sa compatibilité avec les différents assistants vocaux tels que Alexa d’Amazon, l'Assistant Google ou bien encore avec la fonction Air Play 2 d'Apple qui permettra aux propriétaires d'iPhone, d'iPad ou de Mac de diffuser leur contenu directement sur la TV.

