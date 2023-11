Xbox Series X : la console avec une 2ème manette est à 429,99 €

Cdiscount vous donne la possibilité de profiter d'une bonne affaire sur l'achat d'un pack comprenant notamment la Xbox Series X. Pour le Black Friday, le bundle incluant la console Microsoft et une deuxième manette Xbox sans fil est à moins de 430 euros.

Le Black Friday Cdiscount tourne à plein régime avec cette offre intéressante en provenance du rayon dédié au domaine des jeux vidéo. Actuellement, le site e-commerce français propose à ses clients d'acquérir un pack comprenant la Xbox Series X et une deuxième manette Xbox Pulse Red pour 429,99 euros. En sachant que la manette Xbox Series se vend seule à 39,99 euros, la console revient donc à 390 euros ; ce qui est plutôt une très bonne affaire.

Rivale de la fameuse PS5 et sortie en même temps que la Xbox Series S, la Xbox Series X est compatible avec la technologie 8K HDR. Cela permet aux gamers de jouer dans les meilleures conditions grâce à la mise à l'échelle (4320p).

La console de Microsoft embarque également un espace de stockage de 1 To en SSD pour des chargements rapides et des reprises de jeux instantanées, un lecteur Blu-Ray 4K UHD et une mémoire vive de 16 Go de RAM. Pour la connectique, on retrouve notamment un port HDMI out, deux ports USB-A (3.2), un port Ethernet, un port d'alimentation et un port de carte mémoire.

Quant à la manette Xbox sans fil, elle est équipée de la technologie Bluetooth, d'une prise casque de 3,5 mm, d'une croix multidirectionnelle pour une prise en main précise, d'une surface antidérapante sur les gâchettes et l’arrière de la manette et d'un bouton de partage dédié. Les joueurs peuvent jouer et basculer rapidement entre appareils, notamment entre les consoles Xbox Series X et S, Xbox One, les PC tournant sous Windows 10 et les périphériques dotés du système Android.