Voici une superbe offre à saisir au cours de ce premier week-end du mois de novembre 2023 ! Boulanger vous permet d'avoir un pack Samsung composé de la tablette Galaxy Tab S9 et des écouteurs Galaxy Buds 2 Pro. Son prix ? Moins de 475 euros seulement.

Direction le site Boulanger où vous avez la possibilité de vous offrir un pack Samsung à prix canon. Pour ce premier week-end du mois de novembre 2023, le site e-commerce français vous propose un pack comprenant la dernière tablette Galaxy Tab S9 et les écouteurs Galaxy Buds 2 Pro pour exactement 674,10 euros au lieu de 889 euros.

La réduction de 215 euros se fait par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 140 euros et une deuxième remise de 10% après avoir ajouté l'article au panier. En plus de cette double réduction, il faut savoir que le pack est éligible à un bonus de reprise de 150 euros à valoir en magasin Boulanger ou sur le site officiel de Samsung, mais aussi à une offre de remboursement de 50 euros sur les écouteurs sans fil (voir conditions). Au total, l'ensemble revient donc à 474,10 euros.

Plus de 400 € de réduction sur le pack Samsung Galaxy Tab S9 + Buds 2 Pro

Concernant la Galaxy Tab S9, la tablette Samsung fournie avec un S-Pen dispose d'un écran Dynamic AMOLED 2X de 11 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go en SSD, d'une batterie de 8400 mAh, du système d'exploitation mobile Android 13, du Bluetooth 5.3 et du Wi-Fi 6E.

Quant aux premiers écouteurs sans fil Hi-Fi 24 bits de la marque Samsung, les Galaxy Buds 2 Pro possèdent deux haut-parleurs et trois microphones pour un grand confort d'appel. On retrouve également la technologie Bluetooth 5.3, la réduction active de bruit, une batterie de 61 mAh (écouteurs) et de 512 mAh (étui de charge) et une autonomie pouvant aller jusqu'à 29 heures. Compatibles avec la charge rapide, les écouteurs peuvent être chargés pendant 5 minutes pour obtenir une heure d'écoute supplémentaire.