Rejoignez l’équipe NordVPN pour le GP Explorer 2 avec cette offre spéciale

Après sa victoire lors de la première édition du GP Explorer, l’écurie NordVPN défend son titre cette année. Pour l’occasion, le VPN devient encore moins cher histoire de permettre à tout le monde de participer à la fête.

Le GP Explorer revient en 2023 pour une deuxième édition. NordVPN reste l’un des principaux sponsors de cette compétition de F4 qui rassemble cette année 24 pilotes répartis sur 12 écuries. Victorieuse lors de la précédente édition avec son équipe, NordVPN remet son titre en jeu pour le GP Explorer 2 et lance une offre spéciale sur son VPN pour l’occasion.

NordVPN : jusqu’à 69% de réduction et 4 mois offerts lors du GP Explorer 2

NordVPN, l’un des meilleurs VPN en 2023 propose une réduction spéciale sur son abonnement de deux ans dont le prix est en baisse jusqu’à 69% avec 4 mois offerts. Cette offre est valable sur ses différentes formules qui sont au nombre de 3 : Essentiel, Avancé et Premium.

L’offre “Essentiel”, le plus accessible, est facturée 86,23 € pour 24 mois (+4 mois offerts) au lieu de 232,12 €, ce qui correspond en tout à une réduction de 62% pour 3,08 € par mois. Les formules “Avancé” et Premium font respectivement l’objet d’une réduction de 63% et 69% pour le GP Explorer 2. L’offre est valable jusqu’au 11 septembre 2023.

NordVPN 2 ans + 4 mois offerts : 3,09€ par mois (-62%)

NordVPN + NordPass 2 ans + 4 mois offerts : 3,85 € par mois (-63% )

) NordVPN + NordPass + Nordlocker 2 ans + 4 mois offerts : 5 € par mois (-69%).

NordPass est un gestionnaire de mot de passe sécurisé compatible avec tous les appareils (Windows, macOS, Android, iOS, etc.) et disponible sur les navigateurs web les plus utilisés. NordLocker est une offre de stockage qui vous donne droit à 1 To dans le Cloud avec un chiffrement solide pour la protection de vos données.

Ces services sont associés à l’offre VPN de base selon la formule que vous choisissez. Notez que quelle que soit l’offre pour laquelle vous optez, elle inclue une protection anti-malware et un bloqueur de suivi de publicités. NorVPN dispose de près de 6000 serveurs avec une soixantaine de pays au choix. C’est un VPN No-Log qui ne journalise pas vos activités en ligne.

C’est quoi le GP Explorer ?

Le GP Explorer ou Grand Prix Explorer est une compétition de Formule 4 non professionnelle. Elle rassemble des personnalités d’Internet, dont le Youtubeur Squeezie qui en est l’initiateur. Le GP Explorer 2 (édition 2023) connaitra la participation de 24 pilotes contre 22 l’année dernière. 12 écuries prennent part à la nouvelle édition dont celle de NordPN. Celle-ci est composée des Youtubeurs Sylvain Lévy et Pierre Chabrier de la chaîne YouTube Vilebrequin.

La précédente course avait été remportée par Sylvain Lévy. L’écurie NordVPN remet donc son titre en jeu lors du GP Explorer 2. La compétition se tiendra le 9 septembre 2023 sur le circuit Bugatti du Mans. En 2022, elle avait rassemblé 40 000 spectateurs et battu le record d’audience en France sur Twitch avec plus d’un million de streamers en simultané.