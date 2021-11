Cyberpunk 2077 dans le Xbox Game Pass : CD Projekt répond aux rumeurs

La rumeur de l’arrivée de Cyberpunk 2077 dans le Xbox Game Pass enfle depuis plusieurs jours. Un responsable de CD Projekt s’est exprimé sur Twitter à ce propos, affirmant que le studio polonais n’envisage pas d’intégrer son RPG dans l’offre par abonnement. Et ce malgré l’apparition d’une séquence du jeu dans la vidéo de Microsoft fêtant les 20 ans de la première Xbox.

Il y a quelques jours, Microsoft fêtait les 20 ans de la première Xbox. Plusieurs annonces ont été faites, notamment la compatibilité du Xbox Game Pass. Pour fêter cet anniversaire très spécial, la firme de Redmond a publié une vidéo promotionnelle sur le service. Dans cette vidéo était intégrée une séquence de Cyberpunk 2077. Une inclusion très étonnante qui n’a pas manqué de créer une rumeur sur l’arrivée du jeu dans le Game Pass.

Pourquoi est-elle étonnante ? Parce que le jeu n’a toujours pas été lancé sur les consoles Next Gen, les PlayStation et les Xbox Series X/S. Le jeu a été reporté à l’année prochaine par CD Projekt qui veut à tout prix éviter de revivre un lancement aussi chaotique que celui sur PS4 et Xbox One. Rappelons que le jeu est sorti sur ces deux consoles, ainsi que sur Stadia, GeForce Now et PC, le 10 décembre dernier. Un lancement qui restera dans l’histoire du jeu vidéo.

CD Project dément l'arrivé de Cyberpunk 2077 sur le Xbox Game Pass

Quand il sortira, le jeu entamera certainement sa première vie commerciale en solo. Il serait donc extrêmement étonnant que le titre débarque dans le Game Pass. Et c’est ce que confirme Radek Grabowski sur Twitter. Répondant à un message d’un confrère de Video Games Chronicles, le directeur des relations presse de CD Projekt Red réfute la rumeur, expliquant que l’intégration du jeu dans le Game Pass n’est pas à l’ordre du jour.

Bien sûr, cela ne veut pas dire qu’il n’y apparaitra jamais. Rappelons que Witcher 3 était encore présent dans le Game Pass début 2021, avant de tirer sa révérence en mars. Il y est resté un peu plus d’un an, puisqu’il est entré en décembre 2019, quatre et demie après son lancement.

La rumeur de l’arrivée de Cyberpunk 2077 est apparue il y a quelques jours quand Microsoft a publié une vidéo lors du 20e anniversaire de la Xbox originelle. Cette vidéo annonçait l’arrivée sur les Xbox One et les Xbox Series X et S du service de jeu en streaming. Ce dernier est intégré pour rappel à la version Ultimate de l’abonnement. Ainsi, il serait possible de jouer en streaming à un jeu Next Gen sur une console Old Gen. Voilà qui ne manque pas d’intérêt.

