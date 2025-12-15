Marshall Emberton II : l’enceinte Bluetooth est à moins de 100 € pour Noël, c’est une affaire !

Noël c’est dans moins de 10 jours alors il est grand temps de commander les derniers cadeaux de Noël pour être certain de les recevoir à temps. Si vous manquez d'idées, nous avons trouvé pour vous une superbe enceinte sans fil Marshall brâdée à moins de 100 euros.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Et si Boulanger était en fait le père Noël ? C’est en tout cas l’un des meilleurs sites de revente du moment pour trouver des cadeaux à prix cassé. L’enseigne propose une sélection de produits en promotion dont une mini enceinte sans fil Marshall, la Emberton II.

En effet, cette enceinte Bluetooth est normalement affichée à 169,99 euros. Mais à l’occasion des fêtes de fin d’année, elle voit son prix baisser de 70 euros. Vous pourrez donc vous l’offrir pour seulement 99,99 euros. Pour être certain de pouvoir la mettre sous le sapin, Boulanger propose la livraison à domicile ou le retrait en magasin dès demain. C’est donc aussi un excellent choix pour commander l’esprit tranquille.

Idée cadeau de Noël : une excellente enceinte Bluetooth à prix mini

La marque Marshall est célèbre pour le look iconique de ses produits. Et la mini-enceinte Bluetooth Emberton II n’échappe pas à cela puisqu’elle est à la fois très sobre et facilement reconnaissable avec sa grille en façade et la signature dorée de la marque.

Concernant le son, ne vous fiez pas à sa petite taille. Ce modèle délivre un son à 360° à la fois riche, équilibré et puissant. Son ergonomie a aussi été bien travaillée avec un bouton central qui permet de contrôler à la fois le volume, le changement de piste et l’allumage. Le mode Stack vous offre la possibilité de jumeler plusieurs enceintes Emberton II ensemble pour avoir un son amplifié.

Enfin, cette enceinte nomade offre une très belle autonomie de 30 heures. Elle est aussi certifiée IP67 ce qui signigie : résistante à l’eau et à la poussière. Elle peut donc s’utiliser à l’extérieur et vous pourrez l’emporter n’importe où avec vous sans risquer de l’endommager.