On sait quels Mac vont sortir en 2025 et 2026, voici toutes les infos

Si vous vous demandez ce que prévoit Apple pour ses gammes de Mac en 2025 et en 2026, vous êtes au bon endroit. On a une vision assez claire des futurs ordinateurs de bureau et portables de la marque.

Dans le monde de la tech, il y a les petites fuites qui font couler quelques gouttes d'eau, et les grosses fuites qui inondent la pièce. Ici, nous sommes dans le second cas de figure. Apple Insider vient de révéler tous les prochains appareils d'Apple appartenant à la famille des Mac, qui sortiront plus tard cette année, ainsi que l'année prochaine.

Le média dévoile que 15 nouveaux modèles de Mac sont actuellement en développement. Les premiers dispositifs équipés d'une puce M5 arriveront dans quelques mois, tandis que la puce M6 devrait arriver dès 2026.

Puces M5 Max et M5 Pro pour les prochains MacBook Pro

À l'automne 2025, nous aurons le traditionnel renouvellement des MacBook Pro. Quatre configurations sont attendues :

J714c — MacBook Pro 14 pouces avec puce M5 Max

J714s — MacBook Pro 14 pouces avec puce M5 Pro

J716c — MacBook Pro 16 pouces avec puce M5 Max

J716s — MacBook Pro 16 pouces avec puce M5 Pro

On n'attend pas de grand changement de design sur cette génération. Les puces M5 devraient par contre offrir de belles améliorations en termes de puissance de traitement. La partie NPU, qui alimente les fonctions d'IA, pourraient notamment connaître un sérieux boost. Une nouvelle technologie de packaging de TSMC pourrait permettre des conceptions CPU et GPU distinctes, ce qui contribuerait à améliorer les performances thermiques des puces, déjà impressionnantes de ce point de vue.

Un Mac mini M5 Pro est aussi dans les cartons, ainsi qu'un iMac M5. Ce dernier pourrait être le successeur de l'iMac 24 pouces de 2023. Le Mac Pro est un autre appareil qui n'a pas été renouvelé en 2024 et qui aurait droit à une nouvelle version avant la fin d'année. Le modèle actuel embarque une puce M2 Ultra. Il devrait être mis à niveau vers du M3 Ultra ou du M5 Ultra (pour rappel, il n'y a pas eu de M4 Ultra).

Deux nouvelles configurations du Mac Studio sont aussi en chantier. Celles-ci pourraient par contre sortir en 2026 plutôt qu'en 2025. Actuellement, ce puissant ordinateur se décline en M4 Max ou en M3 Ultra. Puisqu'il n'y a pas eu de M4 Ultra, on se demande quel sera le choix d'Apple pour cette génération à venir. L'une des versions devrait logiquement être équipée d'une puce M5 Max, mais pour l'autre, on ne sait pas.

Nouveau design et écran OLED pour les MacBook Pro M6 ?

Début 2026 ou au printemps, nous aurons également deux modèles de MacBook Air. Comme pour les MacBook Pro, Apple ne prévoirait aucun changement de châssis ou esthétique majeur. Deux tailles d'écran seront disponibles : 13 et 15 pouces. Le MacBook Air M5 va obtenir plus de puissance de calcul grâce à sa nouvelle puce, mais cela devrait s'arrêter là. Les MacBook Air empruntent parfois des fonctions disponibles sur les MacBook Pro, mais ce n'est pas toujours le cas.

Plus tard, en 2026, le MacBook Pro sera une nouvelle fois mis à jour :

K114c — MacBook Pro 14 pouces avec puce M6 Max

K114s — MacBook Pro 14 pouces avec puce M6 Pro

K116c — MacBook Pro 16 pouces avec puce M6 Max

K116s — MacBook Pro 16 pouces avec puce M6 Pro

Cette fois, l'évolution semble plus intéressante qu'en 2025. On évoque un changement de châssis, plus fin et plus léger, ainsi que l'intégration d'un écran OLED, une première sur la gamme. Apple pourrait aussi ajouter un modem de sa conception aux MacBook Pro 2026 pour leur permettre de se connecter au réseau 4G/5G.

Enfin, deux autres appareils, noms de code J804 et J700, sont aussi en développement. Leur identification est plus difficile que pour les autres. Le J804 pourrait être un futur Mac Pro ou un MacBook Pro d'entrée de gamme, estime AppleInsider. Quant au J700, il pourrait s'agir du MacBook sous puce A18 Pro dont on parle depuis quelque temps.

Les MacBook Air ont remplacé les MacBook standards comme option d'entrée de gamme. Mais Apple pourrait être tenté de lancer un PC encore moins cher que les MacBook Air en faisant revenir le MacBook, cette fois équipé d'une puce destinée aux iPhone. Mais pour l'instant, il ne s'agit que d'une théorie. Rendez-vous dans quelques mois ou jusqu'à une prochaine fuite pour en savoir plus.