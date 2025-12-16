Google supprime cette fonctionnalité cruciale pour la sécurité de vos données personnelles

Google a informé ses utilisateurs de la fin d'un service bien pratique pour monitorer la sécurité de ses données personnelles. Celui-ci permettait d'être tenu au courant lorsque ses informations privées se trouvaient partagées sur le dark web.

À l'heure où il est de plus en plus difficile de se protéger contre les cyberattaques, le moindre outil permettant de vérifier que ses données personnelles ne se promènent pas dans la nature est bon à prendre. Google a longtemps été un bon élève en la matière, en mettant à disposition une fonctionnalité qui scanne le dark web à la recherche des informations de l'utilisateur. D'abord disponible uniquement aux abonnés Google One, celle-ci a ensuite été rendue disponible pour tous.

Malheureusement, cette époque touche à sa fin. Un message officiel de la firme, repéré par nos confrères d'Ars Technica, indique que le rapport sur le dark web cessera le 15 janvier prochain, avant de totalement disparaître de nos comptes Google 16 février suivant. À cette date, toutes les données enregistrées par le rapport seront supprimées. On vous conseille donc d'en profiter avant de ne plus y avoir accès.

Google ne vérifiera plus si vos données personnelles se baladent sur le dark web

« Le rapport fournissait des informations générales, mais les retours ont montré qu'il ne proposait pas de mesures utiles pour l'avenir », explique Google dans son communiqué. En effet, il faut bien reconnaître que dès lors que l'on apprenait que nos données étaient en vente sur un forum du dark web, on n'avait pas grand-chose de plus à faire que de ravaler sa frustration. Le rapport n'offrait aucune solution ni alternative pour mieux se protéger, laissant ainsi les utilisateurs les moins aguerris dans le flou total.

Néanmoins, Google ajoute qu'il compte “continuer de surveiller [vos données] et vous protéger contre les menaces en ligne, y compris le dark web, et fabriquer des outils qui aident à vous protéger ainsi que vos données personnelles”. Il n'est donc pas impossible de voir la firme débarquer avec une version améliorée de son rapport dans un avenir proche. D'ici là, celle-ci invite ses utilisateurs à se servir des outils de protection actuellement disponibles, notamment la double authentification et les passkeys.

