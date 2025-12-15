L’enceinte portable JBL Flip Essential 2 s’affiche à petit prix avant Noël

La JBL Flip Essential 2 est une enceinte portable discrète, mais puissante. Déjà l'une des plus abordables de JBL, elle profite d'une baisse de prix intéressante juste avant Noël.

Si vous recherchez une idée de cadeau à quelques jours de Noël, sans pour autant exploser votre budget, la JBL Flip Essential 2 est un excellent candidat à faire figurer sur votre liste. Bien qu'elle soit petite par sa taille, elle délivre un son percutant, avec des basses profondes. Suffisant pour assurer la sonorisation d'une pièce relativement spacieuse.

Au lieu de 109,99 € habituellement, la JBL Flip Essential 2 passe à moins de 80 €. Grâce aux promotions de fin d'année en ce moment, elle s'affiche à 79,99 € très exactement chez Boulanger. Cela correspond à une réduction d'environ 30%.

JBL Flip Essential 2 : l'essentiel, à petit prix

La JBL Flip Essential 2 est une enceinte portable compacte et légère (seulement 520 g). Elle dispose d'une bandoulière qui permet de la transporter très facilement. Et malgré sa forme discrète, elle délivre un son puissant et de qualité, avec une profondeur impressionnante dans les basses, tout en restant équilibrée sur les médiums et les aigus.

La JBL Flip Essential 2 bénéficie également d'un indice d'étanchéité IPX7. Elle peut être immergée jusqu'à 1m de profondeur pendant 30 minutes. Vous pouvez donc l'emporter au bord de la piscine, sans craindre qu'elle glisse dans l'eau.

Quant à l'autonomie, elle peut aller jusqu'à 10 heures en une charge. Un indicateur d'autonomie sur cinq niveaux est également présent sur la tranche arrière, avec juste à côté des boutons de contrôle pour augmenter ou réduire le volume, ou pour mettre morceaux en lecture/pause.