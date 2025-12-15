Google étend la traduction temps réel à tous les casques et tous les smartphones

Google annonce l’arrivée de nouvelles fonctions liées à la traduction. L’une d’elles est la compatibilité de la traduction en temps réel à l’ensemble des accessoires audio et à tous les smartphones. Si le déploiement initial est limité, elle s’étendra bientôt à de nombreux pays et à plusieurs systèmes d’exploitation. Voici comment en profiter.

Ces dernières années, la traduction en temps réel est presque devenue une réalité. En s’appuyant sur Gemini, deux interlocuteurs parlant deux langues (plus de 70 langues sont prises en charge) différentes peuvent se comprendre. Il suffit pour cela d’un smartphone et d’une paire d’écouteurs. Le smartphone écoute l’interlocuteur et traduit ses paroles en temps réel dans les écouteurs de l’utilisateur. Et inversement. À l’occasion du lancement des Pixel 10, nous avons assisté à une démonstration assez bluffante.

La traduction en temps réel, qui va certainement briser certaines barrières linguistiques, ne va pas rester cantonnée à l’écosystème de Google. Elle va être étendue à l’ensemble des smartphones et à tous les écouteurs et casques audio. En effet, Google annonce l’extension de cette fonction à tous les casques et écouteurs Bluetooth du marché. Vous n’aurez donc plus l’obligation d’utiliser des Pixel Buds. Et cela marche lors d’une conversation, mais aussi tout autre contenu, comme un film, une série, ou une conférence.

Il est désormais plus facile d'utiliser la traduction temps réel de Google

Pour en profiter, il y a plusieurs conditions. La première est l’installation de la version bêta de l’application Google Traduction. Cette fonction n’est actuellement pas disponible dans sa version « publique ». Ensuite, il faut utiliser un smartphone sous Android. Google promet toutefois que les propriétaires d’iPhone en profiteront en 2026, sans plus de précision. Enfin, la fonction n’est accessible que dans trois pays seulement : les États-Unis, le Mexique et l’Inde. Le déploiement dans les autres pays sera progressif.

La traduction en temps réel avec n’importe quel smartphone Android et n’importe quel accessoire audio n’est qu’une des quelques nouveautés annoncées pour Google Traduction. Google confirme également la prise en charge des expressions, du contexte et des tics de langage courant par Gemini, pour une compréhension plus naturelle des propos. Enfin, le mode d’apprentissage des langues est étendu non seulement en nombre de langages disponibles, mais aussi en nombre de pays où ce mode est disponible.