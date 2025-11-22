iPhone 17e : Apple préparerait aussi un iPad et un MacBook d’entrée de gamme pour 2026

Si les prochains iPhone d’Apple font beaucoup parler d’eux, d’autres produits de la firme de Cupertino pourraient aussi attirer l’attention. Un récent rapport publié par un analyste financier dévoilait un peu plus les fiches techniques des prochains iPhone, mais il révèle aussi qu’Apple préparerait un iPhone, un iPad et un MacBook d’entrée de gamme pour 2026.

Jeff Pu, un analyste financier chez GFHK Securities, a publié un rapport la semaine dernière. Il y dévoilait certaines des caractéristiques de la prochaine gamme d’iPhone 18, mais aussi de l’iPhone Air 2 (qui pourrait s’appeler l’iPhone 18 Air) et du tout premier iPhone pliant d’Apple. Nouveau modem 5G, nouveau processeur, absence de Face ID pour l’iPhone pliant : on vous a déjà résumé dans nos colonnes tout ce qu’il faut retenir.

Mais ce rapport, relayé par nos confrères de BGR, ne se contentait pas de révéler un peu plus les fiches techniques des modèles énumérés juste au-dessus : selon l’analyste, en plus de l’iPhone 17e, la prochaine itération du smartphone abordable d’Apple, la marque à la pomme croquée préparerait également un iPad et un MacBook d’entrée de gamme.

Apple préparerait un iPhone, un iPad et un MacBook d’entrée de gamme pour 2026

Attardons-nous d’abord sur l’iPhone 17e : selon Jeff Pu, le prochain smartphone abordable d’Apple devrait sortir au milieu du premier trimestre 2026 et conserverait le même design que son prédécesseur, ainsi que la puce C1, sans intégrer le modem 5G amélioré C1X de l’iPhone Air. L’encoche et le capteur 48 MP comme objectif principal seraient eux aussi toujours au rendez-vous. En revanche, l’iPhone 17e embarquerait une puce A19, le tout nouveau processeur de la marque, ainsi que 8 Go de RAM et une caméra frontale de 18 MP. Toujours selon l’analyste, Apple préparerait également un iPad d’entrée de gamme équipé d’une puce A18 et de 8 Go de RAM.

Autre point notable de ce rapport : il ne fait qu’abonder dans le sens d’une rumeur qui enfle déjà depuis quelques mois : Apple préparerait un MacBook d’entrée de gamme, probablement vendu en dessous de 1 000 €, qui se différencierait des autres ordinateurs d’Apple surtout par sa puce : selon les spéculations, il embarquerait un SoC A18 Pro, celle que l’on retrouve sur les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. Pour le reste, c’est assez flou : conception similaire au MacBook Air M1 ou totalement nouvelle ? Seule sa présentation officielle éclaircira le mystère.

Quant au calendrier de lancement des prochains iPhone, les prévisions de l’analyste contredisent un peu celles de la banque d’investissement JP Morgan. Si selon cette dernière Apple devrait lancer la gamme des iPhone 18 et son second iPhone Air à la rentrée 2026, Jeff Pu mise davantage sur début 2027.