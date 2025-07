La fin des 4 Fantastiques n’est pas du tout celle prévue au départ, ce méchant culte devait en faire partie

Les 4 Fantastiques : Premiers Pas cartonne actuellement au cinéma, mais est-ce que vous savez que la fin actuelle n'est pas du tout celle prévue à l'origine ? En effet, un super-vilain culte devait y faire son apparition.

Depuis ce 23 juillet 2025, les 4 Fantastiques ont fait un retour attendu dans les salles obscures avec les 4 Fantastiques : Premiers pas. Et autant dire que cette nouvelle équipe, portée notamment par Pedro Pascal (Reeds Richards) et Vanessa Kirby (Jane Storm), a séduit les spectateurs. A l'heure où nous écrivons ces lignes, le long-métrage de Matt Shakman a rencontré un départ canon au box-office mondial avec 218 millions de dollars récoltés lors de son premier week-end d'exploitation.

Un succès commercial en bonne voie donc, auquel s'ajoutent les éloges de la critique et du public. En témoigne la note de 88 % affichée par le film sur Rotten Tomatoes. Cependant et comme beaucoup de productions Marvel, le tournage n'a pas été de tout repos et de nombreux éléments sont finalement passés à la trappe lors du montage.

Une toute autre fin pour les 4 Fantastiques

En effet, lors d'une visite sur le plateau, les équipes de la chaîne CBR ont pu assister à la captation d'une séquence clé du dénouement bien différente de celle proposée actuellement dans la version cinéma. Ici, nous allons évoqué justement la fin du film, alors si vous ne l'avez pas encore vu, fuyez acheter un ticket !

Dans la version cinéma, les 4 Fantastiques imaginent un plan ambitieux consistant à construire d'immenses tours de téléportation. Baptisées Bridges, elles serviront à déplacer la Terre dans un autre système solaire habitable, et sauver ainsi la planète du dévoreur de mondes : Galactus. Seulement et alors que les héros s'apprêtent à mettre leur plan en exécution, tous leurs efforts sont sabotés par le Surfeur d'argent.

Ce méchant culte devait remplacer le Surfeur

Or et comme l'explique CBR, un autre méchant était mis en avant dans la scène à laquelle ses équipes ont pu assister. Pour cause, un super-vilain culte du quatuor devait jouer les troubles-fêtes au départ, à savoir Ivan Kragoff aka le Fantôme rouge.

“Oui, nous avions une idée différente de la façon dont ces ponts pourraient mal tourner dès le début. Et puis, lors du montage, il est apparu plus logique de faire revenir le Surfeur. Cela collait davantage avec l'antagoniste que nous connaissions (ndrl : Galactus) et avec lequel nous passions le plus de temps”, a confirmé le réalisateur Matt Shakman.

Le personnage, incarné par le légendaire John Malkovich, était pourtant apparu dans la toute première bande-annonce du film. Malgré une performance incroyable de l'acteur, le cinéaste a donc préféré supprimer ces passages. Un mal nécessaire pour équilibrer l'introduction des quatre héros, leur dynamique familiale avec Franklin Richards et la menace d'extinction incarnée par Galactus.