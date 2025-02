Captain America Brave New World : voici ce que nous révèle la scène post-crédit sur la suite du MCU

Comme tous les Marvel, Captain America Brave New World ne déroge pas à la tradition de la scène post-crédit. On vous explique ce qu'elle révèle sur la suite du MCU. Bien entendu, gare aux spoilers !

Comme vous le savez peut-être, Captain America Brave New World a débarqué dans les salles obscures françaises ce mercredi 12 février 2025. Le film, qui marque la première aventure au cinéma de Sam Wilson (aka le Faucon) dans la peau de Captain America, est l'un des derniers piliers de la phase 5 du MCU.

C'est bien Thunderbolts, le Suicide Squad à la sauce Marvel, qui apportera le point final lors de sa sortie le 30 avril prochain. Bien entendu, ce nouvel opus de Captain America n'échappe pas à la règle établie depuis des années maintenant : l'incontournable scène post-générique.

Si vous aviez une envie pressante et que vous n'avez pas réussi à rester jusqu'au bout, on vous explique ce qu'elle signifie et surtout ce qu'elle nous apprend sur la suite du MCU. Forcément, nous allons spoiler allègrement, alors fuyez si vous n'avez pas encore vu le film… Ou rester si vous vous en fichez !

Un bref rappel de la fin du film

Avant de rentrer dans les détails concernant cette scène post-générique, il convient de revenir un peu sur la fin du film. Quelques instants avant la bataille finale, le docteur Samuels Sterns aka le Leader (le véritable antagoniste) divulgue un enregistrement audio particulièrement compromettant pour le président Thaddeus Ross lors d'une conférence de presse. Le monde entier apprend que le locataire de la Maison Blanche a enfermé et exploité durant des années le scientifique pour parvenir à son objectif : devenir Président des Etats-Unis.

Fou de rage, Thaddeus Ross se transforme en Red Hulk et Captain America intervient pour mettre un terme à sa folie vengeresse. Après un rude combat, Ross s'avoue vaincu et décidé d'obtempérer. Il démissionne de la présidence et est envoyé au RAFT (ndrl : la fameuse prison de très haute sécurité située en plein milieu de l'Atlantique) pour purger sa peine. De leur côté, Sam et Joaquim décident de ressusciter les Avengers, en dehors de tout contrôle gouvernemental.

Que nous apprend la scène post-générique sur la suite du MCU ?

Maintenant que vous avez les derniers évènements du film en tête, penchons-nous sur la scène post-générique. Dans cette courte séquence, Sam Wilson se rend justement au RAFT, non pas pour voir Ross, mais pour parler à Samuel Sterns, lui aussi détenu ici. Au début de leur échange, le héros pavane un peu, bien contant d'avoir donner tort aux prévisions de Sterns. Selon lui, Wilson n'avait aucune chance de survivre à un affrontement contre Red Hulk. Raté.

Sterns ne laisse pas Wilson fanfaronner très longtemps. Comme vous le savez peut-être, les expositions prolongées aux rayons gamma l'ont doté de capacités intellectuelles exceptionnelles. Il s'en sert justement pour anticiper toutes les éventualités et envisager tous les scénarios, un peu comme le faisait Dr. Strange avec la pierre du Temps.

Dans un discours inquiétant, le scientifique donne à Wilson un aperçu de l'avenir : selon ses calculs, une terrible menace issue du multiverse s'abattra bientôt sur Terre. Un adversaire contre lequel ils ne pourront rien faire. Sterns se demande alors ce que fera Captain America – un héros dévoué à la protection du monde – lorsqu'il faudra tuer d'autres héros pour défendre sa planète.

Vous l'aurez compris, le Leader fait évidemment référence au Dr. Doom, le grand méchant d'Avengers Doomsday incarné par Robert Downey Jr, mais aussi à la guerre à venir dans Avengers Secret Wars. “Le génie du docteur s'étend également aux armes de toute sorte et de toutes tailles. Il a également surmonté le problème du voyage dans le temps grâce à une machine “temporelle”, ainsi que la capacité de traverser d'autres plans d'existence grâce à divers appareils révolutionnaires. Doom revendique également l'une des bibliothèques de sorts et d'artefacts magiques les plus complètes de la planète et a la capacité de les utiliser à leur plus grand potentiel. En fait, il a élevé la sorcellerie à un niveau qui rivalise ou même dépasse ses connaissances scientifiques”, peut-on lire sur le site de Marvel. Nous voilà prévenus.