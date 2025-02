Les 4 Fantastiques : la bande-annonce arrive dès ce 4 février, voici un teaser en prime !

L'attente arrive enfin à son terme. Via un très court teaser qui fleure bon les années 60, Disney et Marvel viennent de dévoiler la date de sortie de la première bande-annonce du reboot des 4 fantastiques. Le rendez-vous est donné dès demain, ce mercredi 4 février 2025.

Alors que Captain America 4 : Brave New World s'apprête à débarquer ce 12 février 2025 dans les salles obscures françaises, vous devez savoir qu'une équipe de super-héros bien connu des fans fera également son retour au cinéma cette année.

Et oui, après un reboot très oubliable en 2015, les 4 Fantastiques vont officiellement faire leur entrée dans le MCU avec un tout nouveau casting aux commandes. Avec les 4 Fantastiques : First Steps, les scientifiques en combinaisons moulantes auront la lourde tâche d'ouvrir la Phase 6 de l'univers cinématographique de la Maison des Idées.

A lire également : Marvel – ces super-héros très connus seront bientôt au centre des films du MCU

Rendez-vous ce 4 février pour la 1re bande-annonce des 4 Fantastiques

A la surprise générale, Marvel vient de diffuser un court teaser qui fleure bon les années 60. L'occasion pour le studio de nous donner la date du “vrai” rendez-vous, soit ce mardi 4 février 2025. En effet, le monde entier pourra découvrir dès demain les premières images du reboot des 4 Fantastiques.

Comme dit plus haut, c'est une toute nouvelle équipe qui incarnera nos héros, à savoir :

Pedro Pascal (The Mandalorian, The Last of Us) dans le rôle de Reed Richard/Mister Fantastic

(The Mandalorian, The Last of Us) dans le rôle de Reed Richard/Mister Fantastic Vanessa Kirby (Mission Impossible : Fallout) dans le rôle de Susan Storm/la Femme invisible

(Mission Impossible : Fallout) dans le rôle de Susan Storm/la Femme invisible Joseph Quinn (Stranger Things) dans le rôle de Johnny Storm/la Torche

(Stranger Things) dans le rôle de Johnny Storm/la Torche Ebon Moss-Bachrach (The Bear, The Punisher) dans le rôle de Ben Grimm/La Chose

Pour l'heure, l'intrigue reste encore mystérieuse et il faudra se contenter du court synopsis partagé par Marvel en fin d'année 2024 : “Obligés de trouver un équilibre entre leur rôle de héros et la force de leur lien familial, ils doivent défendre la Terre contre un dieu de l'espace vorace appelé Galactus (Ralph Ineson) et son énigmatique héraut, le Surfeur d'argent (Julia Garner). Et comme si le plan de Galactus visant à dévorer la planète entière et tous ses habitants ne suffisait pas, les choses deviennent soudain très personnelles”.

Pour rappel, le film les 4 Fantastiques : First Steps est attendu dans les salles obscures ce 23 juillet 2025 en France.