Plus besoin d’apprendre Photoshop, le logiciel modifie les images à votre place grâce à l’IA

Adobe vient d'annoncer via un communiqué de presse le lancement d'une bêta publique pour son chatbot IA au sein de plusieurs applications, dont Photoshop. Concrètement, il est possible de décrire précisément à l'IA les modifications que l'on souhaite apporter, et celle-ci se charge du reste à notre place.

Photoshop web

Il n'était pas bien surprenant de voir, il y a de cela maintenant quelques années, Adobe accueillir l'intelligence artificielle à bras ouverts. Depuis l'arrivée de Firefly au sein de Photoshop, le géant du graphisme n'a cessé d'améliorer ses fonctionnalités boostées à l'intelligence artificielle. La firme n'hésite d'ailleurs pas à également intégrer les IA concurrentes, comme cela a été le cas pour Nano Banana de Google, voire même à débarquer directement au sein de ChatGPT.

Tout cela pose une question centrale : cela vaut-il encore le coup d'apprendre à utiliser Photoshop ? La réponse est bien évidemment oui, ne serait-ce que pour être capable de réaliser soi-même ses propres envies, mais cela n'est pas forcément évident pour tout le monde. L'arrivée de Nano Banana, justement, a clairement rendu accessible la retouche au grand public, au point de se demander si Photoshop était encore une solution viable. À cela, Adobe répond : bien entendu, puisque voilà encore plus d'IA dans nos applications.

Photoshop intègre un chatbot qui retouche les photos à votre place

En octobre dernier, Adobe lançait une bêta d'un nouveau chatbot au sein de Photoshop sur smartphone et en version web. L'idée est simple : expliquez au chatbot ce que vous souhaitez modifier sur l'image et ce dernier se charge d'appliquer les modifications. Nul besoin d'utiliser le moindre outil, de créer un masque et encore moins de fouiller les nombreux menus de l'application : tout se fait automatiquement, sans même lever le petit doigt.

Sur le même sujet — Photoshop augmente la résolution d’une photo en un clic maintenant, comme dans les séries policières

Certains diront qu'il n'y a rien de très amusant à cela mais qu'importe, Adobe est convaincu qu'il s'agit là de l'avenir et annonce donc via un récent communiqué de presse le lancement d'une bêta cette fois ouverte au public.  « Avec l'assistant IA dans Photoshop, vous pouvez choisir d'appliquer automatiquement les modifications ou de vous laisser guider étape par étape afin d'apprendre au fur et à mesure », écrit l'entreprise. « Dans l'application Photoshop, vous pouvez utiliser votre voix pour demander les modifications que vous souhaitez voir, ce qui simplifie les retouches lors de vos déplacements. »

Et si vous ne voulez rien de tout ça, rappelons que Gimp ou encore www.phonandroid.com/on-a-remplace-photoshop-par-ce-logiciel-gratuit-pendant-une-semaine-et-on-ne-reviendra-plus-jamais-en-arriere.html sont deux (parmi d'autres), alternatives gratuites parfaitement viables à Photoshop.


