Audacity : le logiciel open source espionne désormais les utilisateurs

Audacity, le célèbre logiciel open source de montage audio, est devenu un véritable spyware. Récemment acheté par la société russe Muse Group, le logiciel collecte une quantité astronomique de données sur ses utilisateurs.

Très populaire auprès des créateurs de musique sur ordinateur, Audacity est un logiciel open source qui permet d'enregistrer, de modifier, de rogner des fichiers audio ou d'y appliquer plusieurs effets. En mai dernier, le logiciel a été acquis par la société Muse Group. La firme russe a racheté la marque et le nom du programme. Par contre, le logiciel étant open-source, il est toujours accessible gratuitement.

Comme le rapportent nos confrères de FossPost, la société derrière Ultimate Guitar et MuseScore a exploité la popularité d'Audacity pour collecter les données personnelles des utilisateurs. Visiblement, Muse Group cherche à se rémunérer grâce aux données des usagers du logiciel gratuit.

Audacity collecte beaucoup trop de données sur ses utilisateurs

La firme a d'ailleurs récemment mis à jour la page concernant la politique de confidentialité d'Audacity. Désormais, le programme open source aspire une importante quantité d'informations sur les utilisateurs et sur l'ordinateur utilisé, comme le système d'exploitation, la version de l'OS ou encore le pays de résidence de l'utilisateur en fonction de son adresse IP.

Enfin, Audacity aspire aussi toutes “les données nécessaires à l'application de la loi, aux litiges et aux demandes des autorités “. Comme le souligne FossPost, on ignore quelles sont les données qui se cachent derrière cette appellation floue.

De plus, Muse Group se réserve le droit de “remettre toutes les données des utilisateurs aux régulateurs d'État où elle se trouve”, soit la Russie, les États-Unis et l'Europe. “Toutes vos données personnelles sont stockées sur nos serveurs dans l'Espace économique européen (EEE). Cependant, nous sommes parfois tenus de partager vos données personnelles avec notre bureau principal en Russie et notre conseil externe aux États-Unis” explique la société russe.

La société s'autorise aussi à partager les données des internautes avec ses employés, un acheteur potentiel, un conseiller ou ses représentants légaux. La liste des personnes en mesure d'accéder aux données est particulièrement longue. Aux dires du média, les adresses IP des usagers sont stockées pendant une période de 24 heures sur les serveurs d'Audacity avant d'être chiffrées. De facto, les autorités ou des annonceurs publicitaires peuvent aisément découvrir l'identité d'un internaute. C'est encore plus étonnant quand on pense qu'Audacity est un logiciel de bureau qui fonctionne sans connexion Internet.

Source : FossPost