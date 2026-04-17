Attention à cette arnaque à l’entretien d’embauche visant macOS

Microsoft et Apple mettent en garde les utilisateurs de macOS. Déguisée en entretien d'embauche, une escroquerie pirate le système pour dérober vos données personnelles.

Il faut se méfier de tout sur Internet. Alors si vous recevez un message d'un recruteur potentiellement intéressé par votre profil, ne plongez pas la tête la première en pensant que vous décrocherez bientôt le job de vos rêves. Surtout si ça fait longtemps que vous cherchez. Les cybercriminels savent bien que cela rend les gens plus vulnérables et donc plus susceptibles de tomber dans le panneau. Ce n'est pas pour rien que les escroqueries aux fausses offres d'emploi reviennent régulièrement faire parler d'elles.

Celle dont il est question ici a été découverte par Microsoft, qui en a immédiatement fait part à Apple. Pourquoi ? Parce que les pirates se servent d'une fausse mise à jour du logiciel de visioconférence Zoom pour obtenir l'accès aux appareils sous macOS. Le nom du groupe est connu : Sapphire Sleet. Sa campagne de phishing fait moins appel à une faille de sécurité qu'à de l'ingénierie sociale.

Des pirates se déguisent en recruteurs pour hacker les ordinateurs sous macOS

En se faisant passer pour un recruteur, le cybercriminel vous propose un poste intéressant et vous convenez d'un appel en visio avec Zoom. Quand vous le lancez, l'interlocuteur vous demande de télécharger et double-cliquer sur un fichier Zoom SDK Update.scpt sous couvert de mettre à jour le programme. Même en examinant le code du script, tout semble normal. Il faut parcourir des milliers de lignes avant de trouver la partie concernant l'attaque.

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Le fichier lance l'installation de plusieurs malwares, puis ouvre une fenêtre imitant celle d'Apple lorsqu'il y a une mise à jour du système. La victime doit y entrer son mot de passe Apple, qui sera récupéré par les hackers. Après avoir affiché une autre fenêtre indiquant que la mise à jour de Zoom s'est bien déroulée, pour ne pas éveiller les soupçons, des “backdoors” (des accès secrets) prennent place sur la machine.

Conversations sur Telegram, portefeuille de cryptomonnaies, le contenu de l'application Notes… Tout part chez les pirates. Microsoft et Apple ont déjà agi pour protéger les utilisateurs de cette arnaque, mais faites attention tout de même.