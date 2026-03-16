Attention à cette nouvelle arnaque au colis, les escrocs s’améliorent

Les tentatives d'escroquerie aux faux colis deviennent plus réalistes. Les arnaqueurs utilisent une nouvelle combine pour vous avoir. Ne tombez surtout pas dans le panneau sous peine de vous faire dérober vos données privées, ou pire.

“Bonjour, c'est le livreur. Je suis passé déposer votre colis, mais il ne rentrait pas dans la boîte aux lettres. Merci de cliquer sur ce lien pour programmer une nouvelle livraison“. Vous avez forcément reçu ce genre de SMS au moins une fois dans votre vie. À force, vous avez compris qu'il s'agit d'un faux. Une tentative pour vous faire aller sur un site imitant celui du transporteur puis subtiliser vos informations bancaires.

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Comme les gens se méfient, les escrocs doivent trouver de nouvelles combines pour vous faire tomber dans le panneau. Apparemment, ils ont choisi la personnalisation du message. Plus il semble s'adresser à vous directement, avec des éléments précis, plus vous avez de chances de croire qu'il est légitime. Un internaute en ayant lui-même reçu un, plus travaillé que ceux auxquels nous sommes habitués, le partage sur son compte X (Twitter).

Méfiez-vous si vous recevez ce message concernant un colis, c'est une arnaque

Le principe est d'ajouter une photo montrant ce qui semble être le livreur tenant votre colis. Dessus, une étiquette mentionne votre nom et prénom. Le lien sur lequel on vous demande de cliquer aussi. Il renvoie à une copie du site du transporteur dont on voit le logo sur le cliché. Sur ce dernier, on vous demande un petit paiement qui ne sera soi-disant pas prélevé. Si vous allez au bout de la démarche, les pirates ont désormais accès à votre compte en banque.

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L'arnaque à la livraison de colis s'améliore ! On rappelle que ce cache derrière ça une arnaque aux faux conseillers bancaire. Après avoir ajouté une URL personnalisé avec le prénom/nom de la target, ils ajoutent une photo avec le supposé colis et dessus le prénom/nom pic.twitter.com/0X5PRBAMVA — Victor Baissait (@VictorBaissait) March 13, 2026

On remarque toutefois les indices habituels permettant de repérer la fraude. Notamment les tournures de phrases étranges et les fautes d’orthographe. Sans parler du fait qu'un livreur ne prendra jamais le temps de vous écrire un SMS, encore moins avec un lien Internet à l'intérieur. N'oubliez pas que si vous avez le moindre doute, vous devez ignorer le message et contacter directement le transporteur pour vérifier les informations concernant votre livraison.