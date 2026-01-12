Si vous êtes toujours sur cette version de macOS, vous ne pourrez bientôt plus utiliser Chrome

Google vient de publier sa feuille de route pour les prochaines mises à jour de Chrome. On apprend notamment dans cette dernière que les moutures les plus anciennes de macOS ne seront bientôt plus prises en charge par le navigateur web, à compter de sa version 150.

On oublie parfois de mettre à jour le système d'exploitation de son PC… jusqu'à ce que nos applications nous le rappellent à notre place. En effet, si les questions de sécurité ne vous convainquent pas de maintenir à jour votre machine, il arrive forcément un moment où notre OS n'est plus compatible avec certaines applications, le rendant de fait obsolète. C'est exactement ce qui va arriver à certains utilisateurs de macOS.

Google vient en effet de prévenir ces derniers qu'il faudra bientôt se mettre à jour s'ils souhaitent continuer à utiliser son navigateur Chrome. D'ici quelques versions, ce dernier cessera tout bonnement de prendre en charge les versions trop anciennes de macOS. On ne parle pas ici de versions vieilles de plusieurs années. Si votre version de macOS date d'avant octobre 2021, vous faites partie de la liste.

Mettez à jour macOS si vous voulez continuer d'utiliser Chrome

Dans son billet de blog, Google prévient ainsi que Chrome 150 sera la dernière version du navigateur à prendre en macOS Monterey. À partir de Chrome 151, macOS 12 et versions antérieures ne pourront donc plus faire tourner le logiciel. Chrome 150 fonctionnera correctement mais affichera un message d'alerte sur les ordinateurs concernés.

On ne sait pas encore exactement quand Chrome 150 sera déployé auprès du grand public, mais il est certain que le lancement aura lieu dans quelques mois tout au plus. Chrome en étant actuellement à sa version 143 et Google déployant généralement une mise à jour majeure de son navigateur par mois, cela nous amène à la moitié de l'année 2026. Ce qui laisse un peu de temps aux concernés d'enfin passer sur une mouture plus récente de macOS. Ne serait-ce, encore, que pour la sécurité de leurs données.