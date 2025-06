Ces offres d’emploi sont des pièges pour voler votre argent, soyez vigilants

Une campagne menée par des cybercriminels se sert de fausses offres d'emploi alléchantes pour soutirer de l'argent aux victimes. Il est facile de se faire avoir quand on est au chômage depuis longtemps. Prudence.

Les victimes d'escroquerie sur Internet sont très souvent des personnes vulnérables. Que ce soit parce qu'elles traversent une mauvaise passe ou par méconnaissance générale du Web et de ses dérives, elles ont plus de chances de tomber dans le panneau. Parmi les situations propices, la recherche d'emploi peut nous faire baisser notre garde. Après de multiples refus ou, le plus souvent, l'absence totale de réponse à nos candidatures, la moindre opportunité d'enfin décrocher un travail devient intéressante.

Les cybercriminels le savent très bien. Et quoi de mieux pour attirer l'attention que proposer un job en apparence trop beau pour être vrai ? Par exemple celui qui consiste à “liker” et partager des vidéos TikTok depuis chez soi pour 900 € par mois. Voilà le genre d'annonces auxquelles sont confrontés de nombreux jeunes diplômés en ce moment, majoritairement au Royaume-Uni, mais le phénomène est malheureusement global.

Attention à ces arnaques utilisant des fausses offres d'emploi pour vous appâter

À première vue, on peut se dire qu'il est très facile d'identifier ce genre d'offres comme une arnaque. Pourtant les malfrats parviennent à leur donner un semblant de légitimité. Ils vont en effet commencer par vous rémunérer pour des tâches simples, l'argent étant celui dérobé à d'autres victimes. Comment ? En leur demandant par la suite de payer pour débloquer des formations ou des niveaux de rémunérations supplémentaires. Rien de tout ça n'existe bien sûr.

Les experts en cybersécurité de Norton rappellent que cette façon de faire n'est qu'une des nombreuses combines basées sur des annonces d'emploi. D'une manière générale, il faut se méfier de celles qui paraissent trop belles pour être vraies, surtout si elles demandent un versement quelconque ou une “vérification de votre carte de crédit”. De la même manière, si quelqu'un vous contacte via une application de messagerie pour vous proposer un job, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. La vigilance est plus que jamais de mise.