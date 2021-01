CES 2021 : Google Stadia et Nvidia Geforce Now arrivent bientôt sur les Smart TV de LG

Les Smart TV de LG accueilleront bientôt deux services de jeu en ligne : Google Stadia et Nvidia Geforce Now. Aucune date précise n'a été annoncée, mais ces dernières devraient être disponibles dans les mois à venir. Après la présentation de son écran gaming qui se courbe à volonté, la firme coréenne semble vouloir se faire une place durable auprès des joueurs.

LG se rapproche de plus en plus des joueurs du monde entier. Il y a quelques jours, la firme a présenté un écran gaming qui se courbe à volonté. Aujourd'hui, elle annonce que Google Stadia et Geforce Now arriveront sur ses Smart TV en 2021. Le premier service devrait être disponible dans la seconde moitié de l'année, avec l'arrivée des futures OLED, QNED et NanoCell. Geforce Now devrait quant à lui suivre la marche quelque temps après.

Google Stadia, après s'être lancé sur iPhone et iPad, débarque donc sur Smart TV. Bien entendu, seuls les utilisateurs se trouvant dans des pays où le service est disponible pourront en profiter. Geforce Now, le service de cloud gaming aux 2000 jeux, voient lui aussi son catalogue de plateformes s'enrichir. Une bonne nouvelle pour les joueurs, car il permet notamment d'accéder aux jeux Steam, Epic Games, GOG ou encore Ubisoft+.

LG s'empare du cloud gaming avec Google Stadia et Nvidia Geforce Now

L'annonce est arrivée peu de temps après la révélation de webOS 6.0 ainsi que de la nouvelle Magic Remote par LG. La firme a en effet revisité l'interface de son système d'exploitation pour Smart TV en ajoutant la possibilité d'accéder à du contenu recommandé en fonction de son historique de visualisation. De la même manière, un nouveau menu sera présent lors des phases de gaming, permettant de changer de profil d'affichage en fonction du type de jeu.

À lire également : CES 2021 – LG dévoile un écran transparent et rétractable

On ne sait pas encore si les services de jeu en ligne seront disponibles sur les modèles de TV antérieurs à 2021. LG n'a en effet communiqué que sur sa prochaine gamme de produits, pour le moment. Cette dernière dispose en effet d'un menu “Optimisation de jeu”, qui offrent la possibilité d'accéder directement aux paramètres de l'appareil tels que la fréquence, le temps de réponse et bien plus.