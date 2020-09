Prince of Persia Les Sables du Temps : Ubisoft dévoile le remake du jeu culte

Prince of Persia Les Sables du Temps va avoir le droit à un remake. Ubisoft l’a annoncé lors de sa conférence virtuelle Ubi Forward. Il s’agit ici d’une nouvelle version et pas seulement d’un lissage graphique. Le jeu sera disponible sur toutes les consoles en 2021.

Prince of Persia Les Sables du Temps va faire son grand retour. Ubisoft a en effet annoncé la sortie prochaine du remake du jeu culte sorti en 2003 lors de sa conférence virtuelle Ubi Forward. Il ne s’agit pas seulement d’un lissage graphique, mais bien d’une nouvelle version.

Ici, ce ne sont pas seulement les graphismes qui ont été revus à la hausse (bien qu’ils ne soient pas réellement impressionnants, avouons-le), puisque le jeu a été repensé du début. Ubisoft a par exemple travaillé sur les mouvements du prince et revu le système de combat, qui promet des empoignades moins fouillis grâce à un système de verrouillage.

Cependant, il n’est pas question de proposer un remake total comme les récents Resident Evil 2 et 3. Il s’agira du même jeu, avec la même histoire, les mêmes environnements et les mêmes niveaux. Notons que Yuri Lowenthal, l’interprète original du prince, est aussi revenu pour de nouveau prêter sa voix au personnage.

Vers un grand retour de la licence ?

Prince of Persia Les Sables du Temps Remake sortira le 21 janvier 2021 sur PC, PS4 et Xbox One. Pour le moment, Ubisoft n’a pas communiqué sur une éventuelle sortie sur Xbox Series X ou PS5.

Pour rappel, Les Sables du Temps est un jeu commercialisé en 2003 qui avait complètement rebooté la licence alors vieillissante. Lui redonnant une seconde jeunesse, le titre a connu deux suites (L’âme du Guerrier et Les Deux Royaumes) ainsi qu’un spin-off. La série a de nouveau été rebootée en 2008 avec un épisode enchanteur nommé simplement Prince of Persia, mais qui n’avait pas trouvé son public.

A lire aussi – Assassin’s Creed Valhalla : date de sortie, prix, gameplay, tout savoir sur le nouveau volet de la série

Depuis, Prince of Persia a été mis de côté par Ubisoft, qui préfère mettre sa licence Assassin’s Creed en avant. Cependant, ce remake pourrait bien être l’occasion pour la saga créée en 1989 de faire son grand retour auprès du public. Et vous, allez vous jouer à Prince of Persia Remake ? L’attendez-vous ? Dites-le-nous dans les commentaires !