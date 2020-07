Assassin’s Creed : Ubisoft ne voulait pas d’héroïnes dans le jeu car elles « ne vendent pas »

Chez Ubisoft, certaines têtes pensantes étaient persuadées que les « femmes ne vendent pas ». C’était notamment le cas de Serge Hascoët, le précédent directeur créatif de l’éditeur. Ces choix jugés sexistes expliquent en grande partie l’absence de personnages féminins forts dans de récents titres signés Ubisoft.

« Les femmes ne vendent pas« . Ce sont les paroles de Serge Hascoët, ancien directeur créatif d’Ubisoft. Depuis, les paroles et les actes du responsable l’ont rattrapé, contraint de démissionner après plusieurs articles révélant de graves problèmes internes au sein de l’entreprise : homophobie, xénophobie, cas de harcèlement sexuel, entre autres.

C’est l’ancienne développeuse Marie Jasmin qui a rapporté les propos de Serge Hascoët ce mercredi 22 juillet sur Twitter. Elle a travaillé pour l’éditeur français pendant plusieurs années chez Ubisoft Montréal, entre le développement d’Assassin’s Creed 2 et Origins. Cette vétérante, qui a donc œuvré sur de nombreux épisodes de la saga phare, assure que plusieurs responsables faisaient le maximum pour éviter la mise en avant de personnages féminins.

« J’ai été chez Ubisoft Montréal de Assassin’s Creed 2 à Origins, et les responsables d’Ubi disaient « les femmes ne vendent pas » à chaque fois. Je suis en admiration devant le personnel d’Ubisoft Québec qui s’est battu bec et ongles pour qu’Evie, et plus tard Kassandra, puissent même exister. Sachez que, avec elles, de nombreuses batailles ont été perdues », rappelle-t-elle sur le réseau social.

Toujours selon Marie Jasmin, des choix de direction artistique ont été volontairement pris pour minimiser l’importance des personnages féminins. Via le vote d’un véto, les développeurs ont eu interdiction de ne proposer qu’une seule héroïne, en l’occurrence Kassandra, lors du développement d’Assassin’s Creed Odyssey. Autre cas de figure, Serge Hascoët aurait retravaillé le scénario d’Assassin’s Creed Syndicate et Origins pour diminuer l’impact de deux personnages féminins pourtant essentiels au récit, à savoir Evie et Aya.

