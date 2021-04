Assassin’s Creed Valhalla : le nouveau patch permet de désactiver l’un des aspects les plus pénibles du jeu

Assassin’s Creed Valhalla reçoit aujourd’hui son gros patch 1.2.1. En plus de corriger une pelletée de bugs, il permet d’essayer de nouvelles compétences mais aussi de désactiver l’un des aspects les plus pénibles du jeu : les cinématiques pendant les coups de grâce.

Assassin’s Creed Valhalla est sorti en novembre dernier et s’il propose une expérience intéressante, on a néanmoins déploré une palanquée de bugs plus ou moins bloquants. Les patchs sont venus en corriger beaucoup et un nouveau est désormais disponible : le patch 1.2.1.

Il corrige ainsi des tas de bugs connus mais améliore également le jeu. Par exemple, il permet enfin de passer outre la cinématique des coups de grâce, l’un des aspects les plus pénibles du mode combat. En effet, lorsque vous terrassez un adversaire, une petite cinématique se déclenche vous montrant le coup de grâce. Au début, cette fonctionnalité se montre assez plaisante, mais elle devient vite agaçante, en réalité.

A lire aussi – Assassin’s Creed Valhalla : date de sortie, prix, gameplay, tout savoir sur le nouveau volet de la série

Au bout de plusieurs heures de jeu, cela devient pénible de voir encore et toujours les mêmes coups de grâce, d’autant plus que cela dure plusieurs secondes. Ce patch permet de tout simplement désactiver ces cinématiques. De quoi renforcer le confort de jeu.

Assassin’s Creed Valhalla va prochainement accueillir un gros DLC

En plus de cela, le patch 1.2.1 apporte d’autres petites choses sympathiques, comme des nouveaux poissons à pêcher ou une amélioration de la transmog. De plus, trois nouvelles compétences seront introduites pour votre Eivor : Rage Froid, Œil du Nord et Rage Intense.

Ce patch fait 16 Go sur Xbox Series X et S, 12,8 Go sur Xbox One, 5,5 Go sur PS5 et 5 ou 8 Go sur PS4. Sur PC, il fait 14 Go. Il est téléchargeable dès maintenant sur votre console ou PC, s’il ne s’est déjà pas installé automatiquement.

Ce patch prépare le terrain au prochain gros contenu prévu pour le jeu : la colère des druides. Cette nouvelle aventure enverra le joueur dans une région inédite, l’Irlande, et proposera de nouvelles quêtes et contenu. Il est prévu pour le 13 mai prochain et ne sera que le premier d’une longue série, d’autres étant prévus, dont un mettant en scène l'un des sièges de Paris par les vikings.