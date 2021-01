Assassin’s Creed Valhalla : ce patch corrige une foule de bugs

Assassin’s Creed Valhalla accueille aujourd’hui un patch important, aussi bien sur PC que sur consoles. Il n’ajoute pas de contenu inédit, mais corrige de nombreux bugs qui gâchent l’expérience du joueur. Il est possible de le télécharger dès à présent.

Assassin’s Creed Valhalla bénéficie aujourd’hui d’un gros patch 1.1 censé grandement améliorer l’expérience de jeu. Ubisoft a détaillé son contenu à travers un patch note long comme le bras. L’objectif est évidemment de corriger les nombreux bugs présents sur le jeu ainsi que de faciliter l’exploration. Aucun nouveau contenu n’a été ajouté.

Assassin’s Creed Valhalla est sorti le 10 novembre dernier. Cette fois, la série nous amène dans l’Angleterre du IXe siècle, en plein âge viking. L’expérience est assez convenue, mais efficace donc prenante. Cependant, elle est gâchée par nombre de bugs en tout genre.

Nous ne comptons plus les fois où nous nous sommes retrouvés face à un script qui ne se lançait pas, à un personnage bloqué dans le décor ou tout simplement face à un PNJ au comportement erratique. Les crashs sont également légion. Et nous sommes loin d’être les seuls à avoir constaté ces soucis.

Disponible sur toutes les plateformes

Ce patch corrige bon nombre de ces problèmes, indique Ubisoft . De même, la stabilité technique est renforcée. On note aussi l’amélioration de certains bugs liés au gameplay, comme un carquois bloqué à 12 flèches (alors qu’il peut être amélioré pour en transporter plus) ou la possibilité de quitter un niveau précis (que nous ne dévoilerons pas par souci de spoil) à tout moment.

Le patch est disponible sur toutes les plates-formes. Il pèse environ 2 Go sur PS4 et PS5, 6,6 Go sur Xbox One et 7,5 Go sur Xbox Series X. La version PC est également concernée avec un patch de 6,4 Go. Notons que le jeu est automatiquement mis à jour sur Stadia et que vous n’avez rien besoin de faire.

Assassin’s Creed Valhalla accueillera d’autres patchs correctifs dans le futur, mais surtout deux DLC d’ampleur, dont le premier sortira au printemps. Ce dernier nous mènera en Irlande, où il faudra enquêter sur une mystérieuse société de druides. Le deuxième mettra en scène un épisode très célèbre du haut moyen âge, à savoir le siège de Paris par les vikings.