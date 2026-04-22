Arnaques aux fausses pubs sur Facebook et Instagram : Meta attaqué en justice

Une association de défense des consommateurs américains assigne Meta en justice. En cause : les fausses pubs sur Facebook et Instagram. Que reproche l'organisme au groupe de Mark Zuckerberg exactement ?

Meta poursuite judiciaire
Crédits : 123RF

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Les arnaques sur les réseaux sociaux de Meta ne datent pas d'hier. Et tout comme les campagnes de phishing par emails, le groupe de Mark Zuckerberg a beau faire ce qu'il peut pour les endiguer, elles reviennent toujours. Pour la Consumer Federation of America (CFA), une association de défense des consommateurs, le problème est Meta jouerait un double jeu à ce sujet. Elle demande des comptes à l'entreprise en la trainant devant les tribunaux.

Pourquoi une association de consommateurs poursuit Meta en justice

La CFA estime que la manière dont Meta gère traite les fausses pubs sur ses plateformes enfreint les lois de Washington en matière de protection des consommateurs. Dans le détail, elle affirme que malgré les promesses de lutte contre ces escroqueries, Meta les laisse “se multiplier sur ses plateformes” et en tire profit. La CFA démontre par exemple qu'en utilisant certains mots clés, des recherches dans la bibliothèque de publicités de l'entreprise renvoient vers des arnaques clairement identifiables.

Lire aussi – Facebook veut vous payer 3000 dollars pour que vous postiez des Reels sur sa plateforme, vous avez dit désespéré ?

Pour un porte-parole de Meta, “ces allégations donnent une image fausse de notre travail et nous les contesterons. Nous luttons sans relâche contre les escroqueries sur l'ensemble de nos plateformes afin de protéger les particuliers et les entreprises“. Pas assez pour la CFA qui souhaite des mesures plus fermes. Rappelons que selon les résultats d'une étude récente, une publicité Facebook sur trois mène vers une arnaque ou un malware.

Source : Wired


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