Trottinette électrique à 2 euros chez Darty : cette pub sur Facebook est une arnaque qui veut vider votre compte

Si vous voyez actuellement sur Facebook une publicité proposant une trottinette électrique Segway à 2 €, ne cliquez surtout pas dessus : il s'agit d'une tentative de phishing visant à récupérer vos coordonnées bancaires.

Il y a quelques mois, une tentative de phishing faisant déjà des siennes sur Facebook. Alors qu'on la croyait disparue, la voilà qui revient en force. Et entre temps, ses auteurs ont pris soin de peaufiner leurs techniques.

La tentative d'escroquerie en question consiste à faire à croire aux utilisateurs qu'ils peuvent s'offrir une trottinette électrique pour 1,99 ou 2 €, un modèle habituellement vendu entre 400 et 500 euros sur les sites marchands. Qu'on la reçoive ou non, la somme engagée est tellement basse que l'on se dit qu'on n'a finalement pas grand-chose à perdre. D'autant qu'en voyant l'avalanche de commentaires positifs qui émaillent cette publicité, il y a de quoi se laisser amadouer.

Des pirates vous font croire que Darty vend des trottinettes à 2 € sur Facebook

Darty aurait-il réellement un surplus de trottinettes en stock dont l'enseigne voudrait se débarrasser à très bas prix ? Car voilà ce que l'on peut lire depuis quelques jours sur Facebook : “En raison du partenariat Darty & Segway, nous avons décidé de vous donner la possibilité d'obtenir une trottinette Ninebot ES2 pour 1,99 € ! Répondez à quelques questions pour avoir une chance de gagner.”

Le message en question est suivi d'une photo sur laquelle on voit des boîtes de trottinettes empilées et accompagnées d'un énorme sticker affichant effectivement un prix de 1,99 €. Voilà une affaire en or, dont le prix ne correspond même pas aux frais d'acheminement.

Les pirates qui ont mis au point cette supercherie ont travaillé leur annonce dans les moindres détails. Dans l'annonce Facebook, quasiment tous les commentaires sont positifs. Certes, quelques utilisateurs font semblant de remettre en cause le bienfondé de cette publicité : “je pensais que c'était un genre de tromperie”. Mais deux lignes plus tard, ils expliquent qu'ils ont bien reçu la marchandise en moins de deux jours, avec photo à l'appui.

Les escrocs utilisent de faux comptes Facebook qui semblent authentiques

Dès qu'un utilisateur tente de poser la moindre question, c'est une réponse laconique qu'il obtient de la part de divers comptes utilisateurs. Ils lui expliquent que tout ceci est bien vrai, en postant encore une photo de la trottinette en intérieur ou en extérieur, avec ou sans son nouveau propriétaire à ses côtés… Bref, dans toutes les situations imaginables, histoire de tromper un maximum d'utilisateurs. En outre, la crédibilité du message est appuyée par plus de 400 réactions positives (like, coeur et visage qui rigole) venant d'autres utilisateurs de Facebook. Des faux comptes, bien évidemment, ou des internautes rétribués pour cela.

Nous avons aussi voulu “tenter notre chance” en jouant le jeu. Après avoir cliqué sur le lien de la page Facebook, on arrive sur une page de jeu-concours comme il en existe des milliers sur la Toile. Il faut alors répondre à une première question : habite-t-on en France ? Puis une deuxième question : combien de temps passe-t-on sur la route ? Troisième question : fait-on confiance aux produits Darty ? S'ensuit alors un petit jeu, qui invite l'utilisateur à cliquer sur l'une des 12 boîtes cadeaux présentes à l'écran. Les 1re et 2e tentatives se révèlent systématiquement infructueuses. Comme le montre la capture ci-dessous, la 3e tentative est la bonne, quelle chance nous avons !

L'opération n'aura duré qu'une poignée de secondes. On se prendrait presque au jeu, mais tout ceci est bien évidemment une arnaque. Car au bout du chemin, le site demande diverses informations personnelles (nom, prénom, adresse, numéro de téléphone…) et surtout les coordonnées bancaires destinées à prélever les fameux 2 euros. Vous l'aurez compris, tout ça dans l'objectif de voler toutes ces informations et d'effectuer divers prélèvements bancaires chez la victime. De quoi vider l'intégralité de son compte avant qu'elle s'aperçoive de quoi que ce soit.

Facebook n'a pas encore retiré les fausses pages Darty

Les pages Facebook en question s'appellent Darty France ou Darty Promo. Elles n'hésitent pas à reprendre le logo de l'enseigne pour crédibiliser leur méfait, ainsi qu'une photo d'un magasin et même un numéro de SAV qui appartient à Darty. Nous les avons repérés il y a déjà deux jours, les avons signalées auprès de Facebook, mais elles restent accessibles à l'heure actuelle. A sa décharge, le réseau social est submergé par ce type d'escroquerie. Encore récemment, c'était de fausses cartes cadeaux Décathlon d'une valeur de 1000 € qui circulaient sur le réseau social. L'ennui, c'est que dans le cas présent, la tentative d'escroquerie fait aussi partie du contenu sponsorisé présent sur Facebook, qui n'effectue par conséquent aucune vérification quant à la légitimité des pages Darty nouvellement créées.

Nous avons contacté l'enseigne à propos de ces escrocs qui se font passer pour la chaîne de magasins bien connus, et attendons pour le moment une réponse. Nous vous tiendrons bien sûr informés de l'évolution de la situation. Mais quand bien même Darty ferait rapidement supprimer ces faux comptes, nul doute qu'ils ressurgiront tôt ou tard sur une autre page du réseau social.