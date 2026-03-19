Facebook veut vous payer 3000 dollars pour que vous postiez des Reels sur sa plateforme, vous avez dit désespéré ?

Facebook aimerait beaucoup redevenir un réseau social à la mode et est visiblement prêt à tout pour y parvenir. Sa maison-mère Meta vient en effet de lancer un tout nouveau programme de rémunération destiné aux influenceurs, leur versant un salaire mensuel allant jusqu'à 3000 dollars en échange de quelques vidéos.

Facebook argent
Crédits : 123RF

En 2010, on pensait tous que Facebook était le futur d'Internet et que l'on serait bien incapables de s'en passer un jour. Une quinzaine d'années plus tard, la réalité est légèrement différente. D'autres réseaux sociaux sont arrivés et ont détrôné le roi, et Facebook est devenu avec le temps cette relique du passé où traîne toujours votre tante à la retraite et sur lequel vous vous rendez 2 fois par an pour vérifier la date d'anniversaire de votre collègue.

Les facteurs de ce monumental downfall sont multiples, à commencer par cette agaçante volonté de Meta de vouloir absolument tout faire avec sa plateforme, mais le coup final a été porté par TikTok et sa redoutable formule à base de vidéos verticales. Depuis, tout le monde s'y est mis —  à commencer par Meta avec Instagram et ses Reels. Mais Facebook, lui, est toujours délaissé par les influenceurs, alors même que le réseau social compte aujourd'hui officiellement plus de 3 milliards d'utilisateurs.

Sur le même sujet — Des employés de Facebook et Instagram téléchargent des films X au travail, et ça pourrait coûter cher à Meta

Facebook supplie les influenceurs de ne pas l'oublier

Bien conscient du problème, Meta pense avoir trouvé la solution miracle : si les influenceurs ne veulent pas venir sur Facebook, alors Facebook les paiera pour venir. Ce mercredi 18 mars, la plateforme a annoncé le lancement du programme Creator Fast Track, un nom bien fantasque qui cache en réalité une offre bien terre-à-terre : un salaire mensuel pour tous les créateurs en échange de vidéos postées sur Facebook.

Quiconque a plus de 100 000 abonnés sur Instagram, TikTok ou YouTube peut donc désormais prétendre à un salaire de 1000 dollars par mois (873 euros), tandis que ceux comptabilisant plus d'un million de followers voient ce chiffre grimper à 3000 dollars par mois (2619 euros). En échange, l'influenceur s'engage à publier au moins 15 reels sur 30 jours, sans obligation d'exclusivité. Puisqu'on vous dit que Facebook n'est pas mort.


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