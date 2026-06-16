Argentine Algérie : voici les options pour suivre le match de Coupe du monde en direct

Pour son entrée en lice en Coupe du monde, l’Algérie affronte l’Argentine. Le tirage au sort n'a pas fait de cadeau aux Fennecs : dès le premier match, c'est l'Argentine qui se trouve en face. Un match qui s’annonce très suivi. Heure, chaîne TV, streaming : voici toutes les options pour suivre la rencontre en direct.

Argentine Algérie

L’Algérie retrouve le Mondial face à l’Argentine, l’une des grandes favorites de la compétition. Les Fennecs n'ont certainement pas l'intention de gâcher ce retour, mais c’est un sacré défi à relever face à la tenante du titre.

À quelle heure se joue Argentine Algérie ?

Le rendez-vous est fixé dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 juin à 3h du matin, heure de Paris ou 2h en Algérie. C’est un horaire contraignant qui obligera de nombreux supporters à rester en éveil tard pour ne rien manquer des débuts de l’Algérie en Coupe du Monde.

La rencontre se joue à l'Arrowhead Stadium de Kansas City, l'un des plus grands stades américains. Avec une capacité de près de 80 000 places, il est habituellement dédié au football américain.

Quelle chaîne diffuse le match ?

En France, le match est à suivre en direct et en exclusivité sur beIN Sports 1. Le groupe qatari détient les droits de diffusion pour une couverture complète de la compétition. Vous pourrez y retrouver l'avant-match, les analyses et l'intégralité de la rencontre en direct.

En Algérie, le match sera diffusé en clair sur ENTV ainsi que sur TV6, deux chaînes du groupe public EPTV. Les abonnés beIN Sports pourront également suivre la rencontre sur les canaux du groupe qatari.

Comment regarder Argentine – Algérie en streaming ?

Si vous êtes en France, beIN Sports Connect est la solution la plus directe. Le service permet d'accéder au match en live depuis un smartphone, une tablette, un PC ou une télévision connectée, à condition de disposer d'un abonnement actif.

Hors de France, certains diffuseurs publics retransmettent l'ensemble du Mondial gratuitement. En Belgique et en Suisse, les groupes publics RTBF et RTS assurent la retransmission gratuite des matchs. Les supporters peuvent ainsi les suivre à la télévision ou sur leurs appareils connectés grâce aux services de streaming des deux chaînes : Auvio et Play RTS. C’est une option utile pour les voyageurs ou les expatriés présents dans l'un de ces deux pays pendant la compétition.

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Ces services restent toutefois accessibles uniquement dans leur pays respectif : Auvio en Belgique, et RTS Play en Suisse. Les deux plateformes sont accessibles sur le web et via leur application Android et iOS. Depuis l'étranger, un VPN connecté à un serveur suisse ou belge suffit à y accéder.


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