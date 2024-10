Voiture électrique : Mercedes-Benz veut vous redonner le plaisir de conduire, voici comment

Mercedes-Benz a une idée pour rendre la conduite des voitures électrique plus satisfaisante. L'idée est de réintroduire un élément disparu depuis la modernisation des véhicules. Voici comment le constructeur compte s'y prendre.

Les voitures d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec celles d'il y a 10 ans. Pardonnez cette évidence, mais force est de constater que nos véhicules ont évolué à une vitesse impressionnante, devenant des concentrés de technologies sur 4 roues. C'est particulièrement vrai pour les modèles électriques, déjà capables de se conduire tous seuls. Mais si ces avancées apportent indéniablement en confort et en sécurité, certains regrettent des sensations propres aux voitures d'antan, notamment en matière de direction.

Traditionnellement, le volant est relié à une colonne de direction. Cette dernière fait tourner les roues en fonction du degré d'inclinaison donné. Il en résulte un retour tangible, une résistance plus ou moins forte que le conducteur ressent physiquement.

Or, la majorité des automobiles actuelles possède un moteur électrique sur la colonne de direction. Il filtre les forces exercées, ce qui donne l'impression d'une conduite “neutre”, toujours égale. C'est également le cas des voitures possédant un système dit “steer-by-wire” (comme le Cybetruck) où il n'y a même plus de colonne. Mercedes-Benz veut changer ça.

Ce système de Mercedes-Benz veut rendre la conduite des voitures électriques plus satisfaisante

Dans un brevet déposé auprès du bureau allemand compétent, le constructeur se concentre justement sur le steer-by-wire. Son idée est d'y intégrer un capteur qui va repérer la force exercée sur les roues avant. Ce dernier va ensuite calculer le retour à envoyer au volant, en se basant sur les données de véhicules possédant une colonne de direction sans assistance électrique.

Vous vous dites peut-être que tout cela est un gadget inutile, et que l'intérêt des voitures modernes est justement de ne plus sentir de genre de résistance. Et pourtant, bon nombre de conducteurs s’accordent à dire qu'elle fait partie intégrante d'une expérience de conduite agréable. Une étude menée par Richard Parry-Jones, directeur technique et responsable des opérations mondiales de R&D chez Ford, montrait par exemple que ces retours de force étaient associés à une plus grande satisfaction des clients de la marque.