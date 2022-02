Tesla signe un partenariat avec Casino pour installer des Superchargeurs

Tesla continue d'ouvrir davantage l'accès à son réseau Superchargeurs. En effet, le constructeur vient d'annoncer un partenariat avec l'enseigne de grande distribution Casino pour l'installation de Superchargeurs sur les parkings des magasins du groupe. Pour l'instant, seulement 31 établissements sont concernés.

Comme vous le savez peut-être, Tesla a récemment annoncé l'ouverture de son réseau Superchargeurs aux véhicules des marques concurrentes en France. Après une première phase de test aux Pays-Bas, l'Hexagone et la Norvège vont donc profiter des bornes de recharge haute performance de Tesla.

Bien entendu, le nombre de Superchargeurs accessibles aux véhicules des autres constructeurs est pour l'instant limité : seulement 16 sur les 100 sites répertoriés en France. Pour en profiter, il faudra impérativement que votre véhicule électrique soit équipé d'un port CSS et il sera également nécessaire d'utiliser l'application Tesla pour recharger vos batteries depuis les stations Tesla.

Au fil des mois, le nombre de Superchargeurs ouverts aux voitures non-Tesla grandira. Et à ce sujet, nous venons d'apprendre grâce à nos confrères du Parisien que Tesla compte étendre encore davantage l'accès aux Superchargeurs. En effet, l'entreprise américaine a signé un partenariat avec le groupe Casino pour déployer des Superchargeurs sur les parkings de 31 magasins.

Tesla et Casino s'associent pour installer des Superchargeurs

“À l'origine, nos bornes n'étaient compatibles qu'avec les Tesla, mais nous avons pour objectif d'ouvrir le réseau à tous les véhicules électriques pour accélérer la transition vers une mobilité plus durable”, assure un porte-parole de la marque menée par Elon Musk.

Précisons que Casino avait déjà entrepris des initiatives similaires, puisque l'enseigne de grande distribution a déjà installé 13 stations de recharge sur certains parkings. “Nous voulions développer les Superchargeurs, plus rapides et plus puissants et Tesla cherchait un partenaire pour se renforcer sur les grandes routes des vacances qui relient l'Europe du nord, au sud de la France ainsi qu'à l'Espagne et l'Italie”, explique Tina Schuler, directrice générale de Géant Casino.

Selon les déclarations des deux entreprises, un magasin à Annecy sera le premier à accueillir des Superchargeurs, et ce dès l'été 2022. Suivront ensuite quatre centre-commerciaux durant le second semestre 2022, puis 27 autres établissements en 2023. “Cet accord avec Tesla qui est la référence de l'automobile électrique au niveau mondiale est très valorisant. Les sites choisis seront facilement accessibles depuis les sorties d'autoroute et permettront également à nos clients de faire leurs courses le temps du chargement”, précise la PDG de Géant Casino dans les colonnes du Parisien.