Les bornes de recharge débarquent chez Carrefour Market

Carrefour continue de développer son offre de recharge grand public. Après les hypermarchés, l'enseigne va installer des bornes de recharge sur les parkings de ses Carrefour Market.

Avec une augmentation constante des ventes de voitures électriques en France, les principales enseignes de grande distribution proposent depuis quelques mois maintenant des services dédiés, comme des stations de recharge sur les parkings.

En février 2022, le groupe Casino a signé un partenariat avec Tesla pour installer des Superchargeurs sur les aires de stationnement. De son côté, Lidl a lancé ses stations de recharge en novembre 2022, près de Lyon. Quant à Carrefour, l'entreprise annonçait déjà en mars 2021 l'installation de 2000 bornes de recharge d'ici 2023.

Mais ce n'était qu'un début évidemment. Un an plus tard, Carrefour annonce le lancement de Carrefour Energies, un service de bornes de recharge électrique accessibles sur les parkings de ses hypermarchés, mais aussi à terme sur ceux de ses supermarchés Carrefour Market.

Carrefour étend son réseau de bornes de recharge sur ses supermarchés

Et bien justement, l'enseigne vient de confirmer ce vendredi 7 avril 2023 l'extension du réseau Carrefour Energies à ses supermarchés. Pour faciliter les opérations, la marque s'est associée à Driveco, l'un des leaders de la mobilité électrique en France.

Tandis que les premiers hubs de recharge viennent d'ouvrir leurs portes sur les Carrefour Market de Vire (Calvados) et d'Estaires (Nord), l'entreprise promet d'installer près de 600 stations d'ici 2025 dans ses supermarchés. 100 nouvelles stations vont également compléter l'offre disponible sur les hypermarchés.

“Pour atteindre notre objectif de 5 000 points de charge et 800 stations d'ici à 2025, le déploiement va encore accélérer avec en moyenne l'ouverture de près de 30 nouvelles stations chaque mois. Grâce au travail de l'ensemble des équipes et de nos partenaires, nous déployons un réseau de bornes de recharge avec un maillage territorial unique, au plus près de nos clients”, déclare Arnaud d'Hoop, directeur de l'innovation et des nouveaux business chez Carrefour.

De la recharge gratuite pour les clients “fidèles”

Concernant la puissance de recharge, on trouvera des bornes allant de 22 kW à 150 kW. Quant aux prix, les voici dans le détail :

0,30 €/kWh pour les bornes 22 kW (prix moyen en France : 0,40-0,50 €/kWh)

0,49 €/kWh pour les bornes 50 kW (prix moyen en France : 0,45-0,60 €/kWh)

0,54 €/kWh pour les bornes 150 kW (prix moyen en France : 0,50-0,70 €/kWh)

Notez que les clients titulaires d'une carte de fidélité Carrefour pourront bénéficier d'une heure de recharge gratuite par jour sur une borne 22 kW.