Voitures électriques : Lidl équipe sa dernière station de recharge avec une borne surpuissante

Lidl vient d'annoncer l'ouverture de sa première station de recharge de voitures électriques près de Lyon. Accessible dès le 21 novembre 2022, elle abritera 13 bornes de recharge et sera ouverte 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Fait important, elle sera équipée d'une borne prodiguant une puissance de charge de 360 kW.

Face à la démocratisation des voitures électriques sur le marché français, de plus en plus d'enseignes ont décidé de s'équiper en fonction pour permettre à leurs clients de recharger leurs véhicules. C'est par exemple le cas de Géant Casino, qui a signé un contrat avec Tesla pour installer des Superchargeurs sur les parkings de ses magasins.

De son côté, Carrefour a lancé en avril 2022 Carrefour Energies, un service de bornes de recharge électriques disponible sur l'ensemble des hypermarchés du groupe. Selon les dires de l'enseigne de grande distribution, près de 5000 points de recharge seront implantés dans l'Hexagone d'ici 2025.

A lire également : Renault va lancer son propre réseau de stations de recharge, les Mobilize Fast Charge

Lidl fait le pari du 360 kW dans son e-station

Or, nous venons d'apprendre que Lidl s'apprête à lancer une station de recharge d'un nouveau genre. En effet, la référence du hard-discount a annoncé l'ouverture d'une toute nouvelle e-station ce 21 novembre 2022 à Villefranche-sur-Saône, près de Lyon. Accessible 24h sur 24 et 7 jours sur 7, cette station abritera 13 bornes, toutes alimentées par des panneaux photovoltaïques installés sur le toit du magasin.

Les utilisateurs pourront recharger leurs véhicules sur les bornes à recharge accélérée, rapide et ultra rapide de la station. Pour cause, la station Lidl sera équipée d'une borne capable de délivrer une puissance de 360 kW, soit le modèle le plus puissant du marché français pour l'instant. Dans les faits, une telle puissance permettrait de recouvrir 100 km d'autonomie en seulement 3 minutes de charge.

“C'est un des hubs de charge hors-autoroute, ouvert à tous, les plus puissants du quart sud-est. La recharge pour 300 km se fait entre 10 et 20 minutes“, annonce fièrement la direction de Lidl dans les colonnes du site Actu Lyon. Comme dit plus haut, on retrouvera donc un point de charge de 360 kW, suivi de 8 bornes de 180 kW. Enfin, 4 bornes de 22 kW viennent compléter l'offre de Lidl.

Concernant les prix, ici encore, Lidl compte bien les casser pour séduire les consommateurs. Voici les tarifs partagés par Actu Lyon :

0,40 €/kWh sur la borne 360 kW

0,40 €/kWh sur les bornes 180 kW

0,25 €/kWh sur les bornes 22 kW

Précisons toutefois que Lidl proposait depuis plusieurs années déjà des bornes de recharge de 120 kW (60 kW par connecteur) sur les parkings de ses magasins. Néanmoins, avec la station de Lyon, c'est la première fois que l'enseigne propose une offre aussi diversifiée en terme de puissance de recharge.