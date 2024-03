Renault n’est pas encore prêt à faire le pari du 100% électrique

Face aux incertitudes du marché, Renault adopte une stratégie plutôt pragmatique en offrant le choix entre véhicules hybrides et entièrement électriques pour la prochaine décennie. Cette démarche “à deux jambes” souligne la volonté du constructeur de s'aligner sur les attentes variées des consommateurs tout en anticipant les défis futurs de la mobilité.

Alors que le secteur automobile français prend un tournant électrique, avec Peugeot avec son E-3008 au design novateur et une autonomie impressionnante, et Renault ressuscitant sa légendaire R5 dans une version électrique moderne, le paysage de la mobilité est en pleine mutation. Ces initiatives montrent l'engagement des constructeurs à embrasser l'avenir électrique, tout en répondant à la demande croissante pour des véhicules plus écologiques.

Cependant, cette transition rapide vers l'électrique n'est pas sans susciter des débats au sein de l'industrie, certains acteurs cherchant à freiner ce mouvement pour diverses raisons, notamment économiques. Face à cette dynamique complexe, Renault adopte une stratégie nuancée, soulignée par Fabrice Cambolive, qui met en avant une vision “à deux jambes”. Cette approche vise à offrir à la fois des modèles hybrides et électriques, permettant ainsi une transition plus souple vers l'électrification complète.

Renault vous laissera choisir entre hybride et électrique jusqu'en 2030

Renault, conscient des oscillations du marché automobile, opte pour une approche équilibrée en préservant une offre diversifiée. En maintenant une gamme hybride aux côtés de ses ambitions électriques, le constructeur répond à une demande hétérogène, où le choix énergétique reste un critère décisif pour de nombreux utilisateurs. Cette stratégie permet au constructeur de se démarquer en proposant une alternative aux conducteurs hésitants à franchir le pas vers le 100% électrique, tout en gardant un œil sur les objectifs environnementaux de 2030 fixés par l'Union européenne.

Fabrice Cambolive, directeur de la marque Renault, a utilisé l'expression “à deux jambes” pour décrire la stratégie du constructeur, qui consiste à offrir simultanément des véhicules hybrides et électriques. Cette approche témoigne de l'agilité de la marque face aux évolutions du secteur automobile, en anticipant les préférences diverses des consommateurs et les impératifs écologiques futurs. En embrassant cette dualité, le groupe Français se positionne astucieusement pour naviguer à travers les incertitudes du marché, tout en contribuant activement à la transition vers une mobilité plus durable.

Source : Europe Autonews