McDonald’s propose de recharger votre voiture électrique pour pas cher

Sur les parkings des fast-food McDonald's, vous allez bientôt pouvoir recharger votre voiture électrique en attendant votre burger. 2000 bornes rapides vont être déployées sur le territoire français.

Si les stations de recharge pour voitures électriques peuvent parfois devenir un peu dangereuses, les propriétaires de tels véhicules sont bien obligés d'y passer à un moment ou à un autre. Les bornes sont de plus en plus présentes sur les autoroutes de France, mais qu'en est-il de la ville et de ses alentours ? L'idéal est de pouvoir recharger pendant que l'on fait ses courses ou que l'on mange au restaurant par exemple. Plusieurs enseignes l'ont compris, et la dernière en date est bien connue : McDonald's. La chaîne de fast-food annonce en effet un partenariat avec Izivia, filiale d'EDF, pour le déploiement de bornes de recharge rapide. Ce nouveau réseau s'appelle Izivia Fast.

L'objectif est de voir 2000 bornes sur 700 parkings des restaurants du géant américain d'ici 2025. La moitié des établissements est donc concernée et la première station a été inaugurée à Noisy-le-Grand, en banlieue parisienne. Les chargeurs affichent une puissance de 150 kW, ce qui permet d'arriver à 80 % de batterie en 20 minutes environ, selon celle qui équipe votre voiture. À titre de comparaison, la borne que vous pouvez faire installer chez vous délivre une puissance comprise entre 3,7 et 22 kW. La recharge rapide est d'ailleurs le standard visé dans les stations à destination du public.

L'enseigne McDonald's installe des bornes de recharge sur ses parkings

Le tarif proposé par McDonald's et Izivia fait partie des moins cher du pays : environ 35 centimes du kilowattheure. Pouvoir rouler 100 km vous coûtera donc entre 5 et 6 €. Christelle Vives, directrice générale d’Izivia, précise aussi que le réseau “sera alimenté par de l’électricité verte (éolienne, photovoltaïque, hydraulique) afin de garantir le taux de CO2 le plus faible possible”.

Sur les 12 ans de partenariat avec l'enseigne de restauration, elle estime que les automobilistes pourront parcourir 9,4 milliards de kilomètres. Avec des véhicules thermiques, ça correspond à 1,7 million de tonnes de CO 2 rejetées dans l'atmosphère, ce qui est évité ici.

Rémi Rocca, senior directeur Impact pour McDonald’s France, s'en félicite : “l’expansion des bornes de charge sur les parkings de nos restaurants encourage les efforts individuels et participe à une transition écologique et énergétique adaptée aux besoins des territoires”.

Source : Le Figaro