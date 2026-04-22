Après le MacBook Neo, Apple lancerait un Mac Neo pour remplacer le Mac mini

Le succès du MacBook Neo donne des idées à Apple, qui envisagerait de lancer un Mac Neo de bureau. Cette machine viserait notamment à pallier les pénuries de Mac mini.

Apple Mac mini M4
Crédit : Apple

Apple prévoierait de lancer un nouvel ordinateur de bureau d'entrée de gamme, le Mac Neo. Après le succès du MacBook Neo, qui a secoué le marché des ordinateurs portables, la marque à la pomme aurait pour ambition de réaliser une manœuvre similaire sur le segment des PC desktop.

Selon MyDrivers, il s'agirait pour Apple de répondre à la problématique de la pénurie de Mac mini. Le Mac Neo ne répondrait toutefois pas exactement aux mêmes besoins, puisqu'on parle d'une machine moins ambitieuse d'un point de vue technique. Pas de processeur M ici comme pour ses autres modèles d'ordinateurs, il serait équipé de la même puce A19 Pro que l'iPhone 17 Pro, comme le MacBook Neo embarque l'A18 Pro des iPhone 16 Pro et 16 Pro Max.

Un Mac Neo à très bas prix pour casser le marché des PC d'entrée de gamme ?

Intégrer des puces d'iPhone dans des ordinateurs permet à Apple de fortement réduire ses coûts de production, et donc de vendre ses appareils à un prix intéressant. Dans le cas du MacBook Neo, on retrouve en fait des puces A18 Pro qui souffrent d'un défaut de fabrication et auxquelles il manque un cœur GPU. Elles ne peuvent donc pas être utilisées pour les iPhone, mais sont recyclées pour un produit qui annonce un cœur GPU de moins. Il est probable que la même stratégie soit appliquée ici, avec un Mac Neo propulsé par un A19 Pro moins performant produit à l'origine pour un iPhone.

Le Mac Neo présenterait un format compact, similaire à celui de l'Apple TV 4K, et devrait arborer un boîtier en plastique coloré. On attend deux ports USB-C à 10 Gb/s et un TDP de seulement 35 W. Il pourrait être vendu deux fois moins cher que le Mac mini, soit 299 $. Si cette information se confirme, Apple risque bien de casser un nouveau marché. En attendant d'en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test du MacBook Neo.


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